Вопрос о капитанстве в сборной Аргентины решен

·58·Спорт
Вопрос о капитанстве в сборной Аргентины решен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально объявил о назначении нового постоянного капитана команды. Как сообщает Goal.com, в то время как легендарный Лионель Месси готовится завершить карьеру в национальной сборной, функции лидера на поле будут возложены на центрального защитника Кристиана Ромеро. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

28-летний опытный защитник ранее был третьим в иерархии капитанов после Лионелья Месси и Николаса Отаменди. Он уже накопил определенный опыт, выходя с капитанской повязкой в матче против сборной Чили, а также в товарищеских встречах с Венесуэлой и Мавританией.

Преемственность и доверие в вопросе капитанства

Главный тренер Лионель Скалони в интервью ТйК Спортс, комментируя этот выбор, подчеркнул важность сохранения менталитета победителей в команде и плавного осуществления смены поколений. По словам тренера, Кристиан Ромеро является достойным кандидатом на эту роль, обладая характером, способным сплотить команду.

Скалони уточнил иерархию капитанства, добавив, что такие лидеры, как Эмилиано Мартинес, Родриго Де Пауль и Лаутаро Мартинес, также готовы надеть повязку в случае необходимости. Однако выбор Кристиана Ромеро в качестве основного и постоянного капитана послужит обеспечению стабильности команды.

Мнение Анхеля Ди Марии

Бывший вингер сборной Анхель Ди Мария, выступая в эфире СпортсКентер, полностью поддержал решение тренерского штаба. По его мнению, новый капитан команды способен в полной мере справиться с этой ответственностью благодаря своему характеру и боевому духу.

В своем заявлении Ди Мария отметил: «Он этого заслуживает. Скалони и его тренерский штаб сделали отличный выбор. Кристиан — замечательный парень, и у него достаточно темперамента, чтобы носить капитанскую повязку. Я уверен, что он блестяще справится со своей задачей».

На пороге исторического прощания

Впереди сборную Аргентины ждут важные матчи против Боливии и Буркина-Фасо. После этого ожидается, что игра против сборной Бенина 6 октября станет последним матчем Лионелья Месси в футболке национальной команды. Эта встреча имеет символическое значение, знаменуя не только результат, но и начало новой эры в сборной.

Сохранение высоких стандартов в раздевалке и сплоченность команды после ухода легендарного нападающего станут серьезным испытанием для Кристиана Ромеро. Болельщики надеются, что команда под руководством нового капитана и в будущем будет приносить им много радости.

АргентинаЛионель МессиКристиан РомероЛионель СкалониАнхель Ди Мария
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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