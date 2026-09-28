Леандро Паредес высказался о своем будущем в сборной

Полузащитник сборной Аргентины и «Бока Хуниорс» Леандро Паредес высказался о своем будущем в национальной команде на фоне длительной дисквалификации, наложенной ФИФА, и прощальных матчей капитана Лионелья Месси. Об этом сообщает издание ESPN Аргентина. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как стало известно, опытный полузащитник был отстранен ФИФА на 10 матчей из-за событий, произошедших после финала чемпионата мира 2026 года. Это наказание привело к его отсутствию на текущих сборах и усилило слухи о завершении карьеры футболиста в сборной.

Место в сборной и дисквалификация

После драматичной победы «Бока Хуниорс» над «Расинг Клуб» со счетом 3:2 в четвертьфинале Кубка Аргентины Паредес ответил на вопросы СМИ. Он подчеркнул, что остается неотъемлемой частью команды Лионелья Скалони и готов вернуться в строй после окончания срока дисквалификации.

По словам Паредеса, он еще не общался с главным тренером, но планирует посетить тренировочную базу, чтобы ознакомиться с состоянием команды. Он особо отметил, что если бы не дисквалификация, он бы сейчас находился в расположении сборной.

Будущее Скалони и прощание с Месси

Как сообщает Goal.com, Ассоциация футбола Аргентины предложила главному тренеру Лионелью Скалони новый двухлетний контракт с возможностью продления до 2030 года. Это свидетельствует о стабильности планов действующих чемпионов мира на предстоящий отборочный цикл.

Текущая международная пауза является эмоциональным периодом для аргентинского футбола, так как Лионель Месси готовится к историческому прощальному матчу за национальную команду. «Альбиселесте» предстоит провести домашние встречи против сборных Боливии, Буркина-Фасо и Бенина.

Главный тренер Лионель Скалони будет вынужден тестировать новые тактические комбинации в предстоящих матчах, не имея возможности рассчитывать на Леандро Паредеса в центре поля. Команда ищет способы адаптироваться к жизни без своего капитана.