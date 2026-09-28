Алишер Кадыров: «Монстр-педофил в тюрьме добрым не станет»

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер Демократической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров выдвинул вопрос о возобновлении смертной казни за отдельные тяжкие преступления. Об этом он написал на своей странице в Telegram-канале.

По мнению Кадырова, простой изоляции определенных категорий преступников от общества недостаточно. В частности, он подчеркнул, что смертная казнь должна применяться к лицам, совершившим умышленные убийства, убийства детей и педофилам.

«Само существование некоторых категорий преступников, в изоляции от которых нельзя допустить ошибки, является угрозой для спокойствия общества», — написал депутат.

Кадыров заявил, что последующее возвращение в общество таких лиц, содержавшихся длительное время в тюрьме, может стать причиной совершения новых преступлений.

В своем посте он резко высказался в адрес педофилов, написав, что трудно верить в то, что «монстр-педофил в тюрьме останется добрым педагогом». Он также подчеркнул, что лица, совершившие умышленные убийства, особенно убийцы детей, должны точно знать, какое наказание их ждет.

Депутат отметил, что умышленное лишение жизни человека как в религиозных, так и в светских взглядах считается одним из самых тяжких преступлений. Существуют различные взгляды на то, какое наказание должно применяться за такие преступления.

«Продолжение жизни тех, кто умышленно убил невиновного человека, особенно убийц детей и педофилов, является мотивацией для последующих преступлений такого рода», — написал Кадыров.

Стоит отметить, что в действующем законодательстве Узбекистана смертная казнь не предусмотрена. Заявление же Кадырова прозвучало как политическое предложение о вопросе повторного введения этого наказания за отдельные особо тяжкие преступления.

Данные мнения были высказаны на фоне сообщений о совершении сексуального насилия в отношении 5-летней девочки в Наманганской области. По данному делу подозреваемый задержан и заключен под стражу, следственные действия продолжаются.