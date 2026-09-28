Алишер Кадыров: «Монстр-педофил в тюрьме добрым не станет»

·3·Узбекистан
Алишер Кадыров: «Монстр-педофил в тюрьме добрым не станет»

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер Демократической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров выдвинул вопрос о возобновлении смертной казни за отдельные тяжкие преступления. Об этом он написал на своей странице в Telegram-канале.

По мнению Кадырова, простой изоляции определенных категорий преступников от общества недостаточно. В частности, он подчеркнул, что смертная казнь должна применяться к лицам, совершившим умышленные убийства, убийства детей и педофилам.

«Само существование некоторых категорий преступников, в изоляции от которых нельзя допустить ошибки, является угрозой для спокойствия общества», — написал депутат.

Кадыров заявил, что последующее возвращение в общество таких лиц, содержавшихся длительное время в тюрьме, может стать причиной совершения новых преступлений.

В своем посте он резко высказался в адрес педофилов, написав, что трудно верить в то, что «монстр-педофил в тюрьме останется добрым педагогом». Он также подчеркнул, что лица, совершившие умышленные убийства, особенно убийцы детей, должны точно знать, какое наказание их ждет.

Депутат отметил, что умышленное лишение жизни человека как в религиозных, так и в светских взглядах считается одним из самых тяжких преступлений. Существуют различные взгляды на то, какое наказание должно применяться за такие преступления.

«Продолжение жизни тех, кто умышленно убил невиновного человека, особенно убийц детей и педофилов, является мотивацией для последующих преступлений такого рода», — написал Кадыров.

Стоит отметить, что в действующем законодательстве Узбекистана смертная казнь не предусмотрена. Заявление же Кадырова прозвучало как политическое предложение о вопросе повторного введения этого наказания за отдельные особо тяжкие преступления.

Данные мнения были высказаны на фоне сообщений о совершении сексуального насилия в отношении 5-летней девочки в Наманганской области. По данному делу подозреваемый задержан и заключен под стражу, следственные действия продолжаются.

Алишер КадыровМиллий тикланишОлий Мажлиссмертная казнь
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Сmертная казнь»: Алишер Кадыров потребовал высшей меры наказания для убийц детей и извергов«Сmертная казнь»: Алишер Кадыров потребовал высшей меры наказания для убийц детей и изверговВчера 20:10Узбекский алфавит изменится? Алишер Кадыров сообщил важные подробности...Узбекский алфавит изменится? Алишер Кадыров сообщил важные подробности...11 июля 12:57Алишер Кодиров раскритиковал эффективность бюджетных расходовАлишер Кодиров раскритиковал эффективность бюджетных расходов5 июня 11:10Алишер Кадиров открыто заявил, чем он недоволен в игре футболистов, вернувшихся с МундиаляАлишер Кадиров открыто заявил, чем он недоволен в игре футболистов, вернувшихся с Мундиаля2 июля 16:52Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера УсмановаСообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова18 июля 05:15В каких областях сегодня может пройти дождь?В каких областях сегодня может пройти дождь?Сегодня 10:37
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан