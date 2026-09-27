Новый город, новый дом и новая фамилия: семье девочки из Намангана будет оказана государственная помощь

·105·Общество
Новый город, новый дом и новая фамилия: семье девочки из Намангана будет оказана государственная помощь

В то время как чудовищное преступление против 5-летней девочки в детском саду Наманганской области глубоко шокировало общественность, государством были объявлены беспрецедентные по своей жесткости и гуманности меры по защите пострадавшего ребенка и ее семьи. Как сообщила первый заместитель директора Национального агентства социальной защиты Шахноза Мирзиёева, девочке, ставшей жертвой трагедии, и ее близким будет предоставлен комплексный пакет государственной помощи для начала новой жизни.

Согласно плану, семья будет незамедлительно перевезена в другой безопасный город, обеспечена новым жильем, а для девочки и членов ее семьи организуют курсы глубокой медицинской и психологической реабилитации. Кроме того, мать девочки будет трудоустроена на достойную работу, ей окажут содействие в продолжении учебы. В целях обеспечения безопасности семьи и их будущего спокойствия было заявлено, что при необходимости их фамилии также будут полностью изменены в законном порядке. «Самое главное — будут созданы все условия для того, чтобы ребенок и ее близкие начали новую жизнь в безопасной среде», — подчеркнула Шахноза Мирзиёева.

«Другой город, новое жилье и смена фамилии»: 5 основных пунктов пакета государственной помощи

Наиболее важные факты из комплекса мер, объявленного Национальным агентством социальной защиты:

  • Переезд в безопасный город и новый дом: Семья будет ограждена от обстановки и давления, связанных с происшествием в детском саду, и обеспечена благоустроенным жильем в другом регионе;

  • Полная психологическая и медицинская реабилитация: Для пострадавшей от насилия девочки и ее близких запускается программа восстановления с участием профессиональных специалистов;

  • Обеспечение матери работой и учебой: В целях гарантии финансовой независимости семьи получение образования и трудовая деятельность матери берутся под государственную защиту;

  • Изменение личных данных и фамилии: Во избежание социальной стигматизации и психологического давления на пострадавшую семью в будущем их фамилии могут быть изменены;

  • Новый механизм в формате «Защита свидетелей»: Впервые в истории Узбекистана для семьи, ставшей жертвой детского насилия, на государственном уровне применяется модель полной реинтеграции.

Поддержка пострадавших семей: сравнение традиционной помощи и внедряемого специального механизма

Сравнительный анализ принимаемых государством мер по ситуации в Намангане:

Направления и критерии

Применявшиеся ранее стандартные подходы

Специальные меры, предоставляемые для семьи в Намангане

Местожительство и безопасность

Семья оставалась по месту своего проживания, контроль осуществлялся на местном уровне

Переезд в другой безопасный город и выделение нового жилья

Духовное и медицинское восстановление

Краткосрочные консультации и разовая медицинская помощь

Непрерывный и полный курс реабилитации под контролем государства

Экономическая поддержка семьи

Пособие или разовая материальная помощь

Обеспечение матери работой и содействие системе ее обучения

Личная неприкосновенность и конфиденциальность

Зачастую в махалле сохранялись слухи и психологическое давление

Гарантия полной смены фамилии семьи при необходимости

Стратегия действий

Ограничение лишь наказанием преступника

Возвращение жертвы в общество и создание безопасной среды

Правовая и социально-психологическая экспертиза: Почему смена фамилии и города — крайне важный шаг?

Заключения экспертов по правам детей, криминологов и психологов:

  • «Преодоление вторичной виктимизации и общественного давления»: Пережившие сексуальное насилие дети и их близкие часто остаются в окружении предрассудков, лишних вопросов и сплетен по месту жительства, сталкиваясь с тяжелым психологическим давлением (стигматизацией); смена города и фамилии дает семье возможность начать новую и безопасную жизнь «с чистого листа»;

  • Поднятие государственной защиты на институциональный уровень: Программы защиты жертв и свидетелей (обеспечение жильем, документами и работой), широко применяемые в развитых странах, в практике Узбекистана выходят на новый этап именно в сфере защиты детей;

  • Личная инициатива Шахнозы Мирзиёевой: Столь открытая и твердая позиция Национального агентства социальной защиты является прецедентом, доказывающим, что государство не только наказывает преступников, но и берет на себя полную ответственность за дальнейшую судьбу пострадавшего гражданина.

По вашему мнению, должна ли практика переселения детей, подвергшихся тяжелому насилию, и их семей в другой регион со сменой личных данных быть законодательно закреплена для всех подобных случаев в нашей стране? Какое еще внимание и какую ответственность должно проявить наше общество, чтобы гарантировать взросление пострадавших детей в здоровой среде? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и широко делитесь этим важным аналитическим материалом, посвященным человеческому достоинству и защите детей!

НаманганНациональное агентство социальной защитыШахноза Мирзиёевазащита детей
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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