Лиам Галлахер заявил, что владеет инсайдерской информацией по делу Манчестер Сити

Знаменитый вокалист группы Oasis Лиам Галлахер заявил, что обладает конфиденциальной информацией об ожидаемом окончательном решении по делу о финансовых нарушениях клуба Манчестер Сити. Как сообщает Goal.com, музыкант, являющийся преданным болельщиком «горожан», в своем обращении в социальных сетях выразил уверенность в том, что команда избежит суровых спортивных санкций, и попытался успокоить обеспокоенных фанатов. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, что английский футбол был потрясен новостями о том, что независимая комиссия Премьер-лиги признала Манчестер Сити виновным в 114 из 115 финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год. Это длительное расследование породило предположения о том, что клуб может столкнуться с самыми суровыми наказаниями, такими как перевод в низший дивизион или лишение исторических титулов.

Заявление певца в социальных сетях

Однако Лиам Галлахер опроверг эти опасения, заявив, что получил инсайдерскую информацию о судьбе клуба от высокопоставленного источника в футбольных кругах. Поделившись своими мыслями в социальной сети Кс, музыкант раскрыл, какое реальное наказание, по его мнению, ожидает руководство на стадионе Этихад.

По его словам, даже если апелляционный процесс будет проигран, клуб отделается лишь денежным штрафом и трансферным баном. «Даже если мы проиграем апелляцию — хотя этого не произойдет — мы получим просто штраф и трансферный бан, и все», — написал певец, обращаясь к болельщикам.

Реакция болельщиков и сомнения

Эти категоричные заявления рок-звезды вызвали волну скепсиса и насмешек среди футбольной общественности и фанатов клубов-соперников. Многие наблюдатели напоминают, что регламент Премьер-лиги предусматривает гораздо более строгие санкции, и сомневаются в достоверности информации музыканта.

В частности, один из пользователей социальных сетей иронично прокомментировал ситуацию, намекнув на вероятность перевода команды в низшую лигу. Нашлись и другие болельщики, которые подчеркнули, что до официального объявления решения комиссии верить подобным «сливам» не стоит.