Лиам Галлахер заявил, что владеет инсайдерской информацией по делу Манчестер Сити

·48·Спорт
Лиам Галлахер заявил, что владеет инсайдерской информацией по делу Манчестер Сити

Знаменитый вокалист группы Oasis Лиам Галлахер заявил, что обладает конфиденциальной информацией об ожидаемом окончательном решении по делу о финансовых нарушениях клуба Манчестер Сити. Как сообщает Goal.com, музыкант, являющийся преданным болельщиком «горожан», в своем обращении в социальных сетях выразил уверенность в том, что команда избежит суровых спортивных санкций, и попытался успокоить обеспокоенных фанатов. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, что английский футбол был потрясен новостями о том, что независимая комиссия Премьер-лиги признала Манчестер Сити виновным в 114 из 115 финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год. Это длительное расследование породило предположения о том, что клуб может столкнуться с самыми суровыми наказаниями, такими как перевод в низший дивизион или лишение исторических титулов.

Заявление певца в социальных сетях

Однако Лиам Галлахер опроверг эти опасения, заявив, что получил инсайдерскую информацию о судьбе клуба от высокопоставленного источника в футбольных кругах. Поделившись своими мыслями в социальной сети Кс, музыкант раскрыл, какое реальное наказание, по его мнению, ожидает руководство на стадионе Этихад.

По его словам, даже если апелляционный процесс будет проигран, клуб отделается лишь денежным штрафом и трансферным баном. «Даже если мы проиграем апелляцию — хотя этого не произойдет — мы получим просто штраф и трансферный бан, и все», — написал певец, обращаясь к болельщикам.

Реакция болельщиков и сомнения

Эти категоричные заявления рок-звезды вызвали волну скепсиса и насмешек среди футбольной общественности и фанатов клубов-соперников. Многие наблюдатели напоминают, что регламент Премьер-лиги предусматривает гораздо более строгие санкции, и сомневаются в достоверности информации музыканта.

В частности, один из пользователей социальных сетей иронично прокомментировал ситуацию, намекнув на вероятность перевода команды в низшую лигу. Нашлись и другие болельщики, которые подчеркнули, что до официального объявления решения комиссии верить подобным «сливам» не стоит.

Лиам ГаллахерМанчестер СитиПремьер-лигаФутболGoal.com
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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