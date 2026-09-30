Веолиа Энергй объяснила, почему осенью отключают горячую воду на 5 дней

·34·Общество
Веолиа Энергй объяснила, почему осенью отключают горячую воду на 5 дней

В компании Веолиа Энергй объяснили причины ежегодного отключения горячей воды на несколько дней в осенний период в Ташкенте. По данным компании, главный фактор связан с изношенностью тепловых сетей.

Большая часть подземных тепловых коммуникаций города была построена десятки лет назад. В связи с этим требуется их поэтапное обновление. Заменить все трубы за один сезон невозможно. Поэтому текущая основная задача заключается в поддержании системы в рабочем состоянии и предотвращении аварий в зимний период.

В период отключения горячей воды на пять дней специалисты проводят испытания труб под высоким давлением, обслуживают котельные и настраивают систему теплопередачи.

Путем проверки прочности труб можно заблаговременно выявить и устранить имеющиеся неполадки зимой, а не тогда, когда температура воздуха опускается до минус 10 градусов.

Кроме того, для очистки котлов и насосов, а также замены некоторых деталей требуется полная остановка оборудования. А настройка теплоснабжения проводится для того, чтобы зимой горячая вода и отопительная система бесперебойно доходили и до верхних этажей.

По информации компании, пятидневный срок считается минимальным. За это время оборудование останавливают, из сетей протяженностью в несколько километров сливают воду, выполняют ремонтные работы, систему вновь заполняют водой и приводят в рабочее состояние.

В Веолиа Энергй сообщили, что работы по поэтапной модернизации тепловых сетей продолжаются. Цель — предотвращение коммунальных аварий в квартирах в зимний период.

Veolia Energyв ТашкентеСезон
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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