Винисиус Жуниор: «Мне сейчас нужна уверенность»

·4·Спорт
Винисиус Жуниор: «Мне сейчас нужна уверенность»

Звезда «Реал Мадрида» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор откровенно рассказал о недавнем спаде игровой формы и нехватке уверенности в себе. Обычно острый и результативный бразильский нападающий испытывает трудности с голами как в клубе, так и на международной арене. По его словам, это состояние напрямую связано с психологическим спадом и тяжелыми переживаниями после летнего чемпионата мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Начав текущий сезон с трудностей, Винисиус пока сумел забить лишь один гол за «Реал Мадрид». Однако в недавнем матче за сборную он смог хотя бы частично восстановить уверенность в себе. Товарищеский матч против Австралии прошел на стадионе «Санкорп», и встреча завершилась победой бразильцев со счетом 4:2. В этом матче Винисиус реализовал пенальти на 80-й минуте, изменив счет на табло.

Взаимная поддержка на поле и эпизод с пенальти

Этот пенальти стал неожиданной возможностью для нападающего. На самом деле, после того как основной пенальтист команды Рафинья покинул поле, очередь бить перешла к полузащитнику «Арсенала» Бруну Гимарайнсу. Однако Гимарайнс, понимая психологическое состояние товарища по команде, уступил право пробить пенальти Винисиусу, решив поддержать его. Это наглядно продемонстрировало сплоченность и взаимное доверие внутри коллектива.

После игры Винисиус Жуниор выразил благодарность за поддержку со стороны партнеров по сборной. Он особо отметил, что Бруну Гимарайнс намеренно отказался от своей возможности, чтобы оказать ему психологическую помощь. «Бруну Гимарайнс является штатным пенальтистом, если на поле нет Рафиньи. Я думал, что он захочет пробить сам, но он знал, что сейчас уверенность мне нужна как воздух», — сказал нападающий.

Травма на чемпионате мира и командная сплоченность

Футболист признался, что поражение на чемпионате мира было трудно принять, а процесс восстановления после него оказался непростым. В свою очередь, Бруну Гимарайнс отметил, что этот шаг доказал отсутствие эгоизма в команде и то, что главной целью каждого является успех сборной Бразилии. По его словам, в сборной личные амбиции не имеют значения, главное — успех команды.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти также выступил в защиту звездного игрока, переживающего непростой период. Опытный специалист, несмотря на небольшой спад формы, подчеркнул, насколько важен Винисиус для национальной команды, и заявил, что полностью доверяет ему.

Винисиус ЖуниорРеал МадридБразилияБруну ГимарайнсКарло Анчелотти
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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