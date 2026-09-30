Шавкатжон Болтаев завоевал бронзовую медаль Азиатских игр

Узбекистанский боксер Шавкатжон Болтаев удостоился бронзовой медали Азиатских игр Аити–Нагоя-2026. Выступавший в весовой категории до 70 кг спортсмен провел бой за путевку в финал против казахстанца Торехана Сабырхана.

В бескомпромиссном полуфинальном поединке Болтаев достойно сражался и оказал серьезное сопротивление сопернику. Однако в своем итоговом решении судьи отдали предпочтение Сабырхану.

Казахстанский боксер победил со счетом 5:0 и вышел в финал.

Полуфинал — гарантия бронзы

Хотя Болтаев упустил возможность выйти в финал, выход в полуфинал гарантировал ему медаль Азиатских игр.

Согласно регламенту соревнований по боксу, два спортсмена, проигравших в полуфинале, награждаются бронзовыми медалями.

Таким образом, Шавкатжон Болтаев стал обладателем бронзовой медали Азиатских игр Аити–Нагоя-2026.

А его соперник Торехан Сабырхан получил возможность побороться за золотую медаль в финале.

Борьба для узбекистанских боксеров продолжается

Результат Болтаева принес узбекистанской делегации очередную медаль. Представители национальной сборной по боксу продолжают борьбу за награды и в остальных поединках турнира.

Для Шавкатжона Болтаева Аити–Нагоя-2026 завершилась бронзовой медалью.