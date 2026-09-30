Honor назвала свои новые смартфоны настоящими устройствами с искусственным интеллектом

Компания Honor сделала еще один важный шаг на мобильном рынке, официально анонсировав свои новые флагманские устройства. Согласно данным иксбт.ком, генеральный директор Honor Ли Цзянь сообщил, что новые смартфоны серии Магик 9 стали первой партией устройств, получивших специальный сертификат как полноценные аппараты с искусственным интеллектом. Это признание оценивается как результат многолетней масштабной работы бренда в области аппаратного обеспечения, системного ИИ и операционной системы МагикОС. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Глава компании подчеркнул, что мобильный телефон с настоящим ИИ не должен состоять лишь из набора предустановленных программ или оболочки. Согласно новой концепции, устройство должно поддерживать интеллект на системном уровне, чтобы точно понимать намерения и привычки пользователя, обеспечивать бесшовную связь между приложениями и соответствовать строгим отраслевым стандартам.

Новая эволюция операционной системы МагикОС

Данный процесс сертификации свидетельствует о глубокой переработке операционной системы МагикОС 11 и переходе интеллектуального агента ЁЁ на новый этап. Honor представляет свое новое программное обеспечение как первую систему в отрасли, коммерчески внедрившую системный агент Агент Харнесс.

Также обновленный ИИ-помощник ЁЁ вышел за рамки простого голосового ассистента, достигнув уровня интеллектуального агента системного уровня, способного самостоятельно выполнять задачи в рамках нескольких приложений. Как отмечает издание хуавеикентрал, именно этот комплекс технологических компонентов выводит серию Магик 9 в категорию настоящих ИИ-телефонов.

Гонка искусственного интеллекта на рынке и конкуренция

Это объявление показывает, насколько обостряется конкуренция на рынке мобильных устройств в плане возможностей ИИ. Напомним, что ранее руководство Honor представило устройство Магик 7 как первый смартфон , способный самостоятельно заказать кофе с помощью голосовых команд и полностью реализовать процесс доставки. Также была представлена модель Магик 9 Pro Max с акцентом на автономность и возможности мобильной съемки.

Однако на рынке телефонов с ИИ за лидерство борются не только Honor, но и другие компании. В частности, в июле 2026 года Nubia выпустила на китайский рынок свой смартфон НавиКс Ultra как «первый в мире ИИ-смартфон». Этим же летом компания СтепФун представила смартфон СтепКс Нео, оснащенный первым в мире массовым ИИ-агентом, способным самостоятельно выполнять многоэтапные задачи от начала до конца без дополнительных запросов.