Турабек Хабибуллаев вышел в финал Азиатских игр

Узбекский боксер Турабек Хабибуллаев завоевал путевку в финал Азиатских игр Айчи–Нагоя-2026. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 90 кг, в полуфинале победил индийца Капила Покхарию и получил право побороться за золотую медаль.

Для Хабибуллаева полуфинальный поединок имел решающее значение. Узбекский боксер с самого начала боя удерживал инициативу в своих руках и старался навязать сопернику свой стиль.

По итогам поединка судьи отдали победу Хабибуллаеву — 4:1.

Уверенный полуфинал от Хабибуллаева

В бою против Капила Покхарии Турабек Хабибуллаев действовал активно. Узбекский боксер достойно отвечал на атаки соперника и сохранял преимущество на протяжении всего поединка.

Итоговое решение судей также подтвердило это превосходство.

Турабек Хабибуллаев — победа со счетом 4:1.

Благодаря этому результату он пробился в финал Азиатских игр.

Теперь цель — золотая медаль

Главная задача для Хабибуллаева на Айчи–Нагоя-2026 стала еще ближе. В финале узбекский боксер поднимется на ринг за высшей наградой соревнований — золотой медалью.

Его соперник по финалу и время боя станут известны позже.

Выход Турабека Хабибуллаева в финал стал важным результатом и для сборной Узбекистана по боксу. Теперь все внимание приковано к решающему поединку в весовой категории до 90 кг.

Узбекский боксер проведет еще один бой за звание чемпиона Азии на Айчи–Нагоя-2026.