Шавкат Мирзиёев встретился с учителями и наставниками

·6·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев встретился с учителями и наставниками

накануне Дня учителей и наставников Президент Шавкат Мирзиёев встретился с учителями и наставниками в университете «Янги Узбекистон». На встрече было уделено внимание реформам в сфере образования, роли педагогов в обществе и вопросам воспитания молодежи.

Глава государства подчеркнул, что университет привносит новые подходы и содержание в систему образования, и поздравил всех педагогов с профессиональным праздником.

Шавкат Мирзиёев остановился на роли учителей в воспитании молодежи, связав образ преподавателя с добротой, созиданием и просвещением.

«Учитель — это река любви, учитель — это родник добра, учитель — это солнце просвещения! Плодами семян просвещения и добра, которые наставники сегодня сеют в сердцах молодежи, завтра будет наслаждаться все общество», — сказал Президент.

Глава государства также отметил, что за становлением наших великих предков стояли их наставники. Он подчеркнул роль учителей в формировании таких исторических личностей, как Имам Бухари, Беруни, Амир Темур и Алишер Навои.

Президент назвал учителей «садовниками сада человечности» и выразил уважение и признательность всем преподавателям и наставникам, посвятившим свою жизнь обучению и воспитанию молодого поколения.

Продолжается работа по внедрению учебников нового поколения в сфере образования, а также развитию дуального образования в рамках сотрудничества высших учебных заведений и предприятий.

Шавкат МирзиёевРеформыЯнги УзбекистонУчитель
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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