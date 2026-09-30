В Хорезме задержан гражданин, выращивавший каннабис у себя дома

В Хивинском районе Хорезмской области выявлен гражданин, хранивший наркотические средства и выращивавший растение каннабис в своем доме.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой областного таможенного управления провели оперативное мероприятие во взаимодействии с областными управлениями СГБ и ОВД.

В ходе мероприятия был осмотрен дом гражданина 1971 года рождения. Выяснилось, что он хранил у себя дома около 27 граммов наркотического средства «марихуана».

Кроме того, при проверке двора домохозяйства было установлено, что там посажено и культивируется одно растение каннабис высотой 2 метра.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия.