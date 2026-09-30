Спортсмен проплыл 160 км по Балтийскому морю

·37·Спорт
Спортсмен проплыл 160 км по Балтийскому морю

Испытание по заплыву на длинную дистанцию в Балтийском море продолжалось 55 часов. За это время спортсмен преодолел 160 километров. Во время заплыва он не спал и не останавливался.

В заключительной части испытания из-за сильной усталости начались галлюцинации. Несмотря на это, спортсмен продолжил движение и добрался до пункта назначения.

Основная цель этой инициативы не ограничивалась фиксацией спортивного результата. Заплыв был организован с целью сбора 200 тысяч евро на лечение детей.

Спортсмен стартовал с польского побережья и через Балтийское море направился в сторону Швеции. На карте маршрута указаны берега Германии, Дании и Швеции.

По завершении продолжавшегося 55 часов испытания этот заплыв завершился преодолением 160-километровой дистанции без остановок. Собранные средства планируется направить на лечение детей.

СпортсменПлаваниеСредстваЛечение
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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