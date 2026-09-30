Первый складной смартфон iPhone от Apple выходит на рынок

·31·Технологии
Первый складной смартфон iPhone от Apple выходит на рынок

Согласно данным аналитической компании Кунтерпоинт Ресеарч, мировой рынок складных смартфонов к 2026 году достигнет важной вехи, превысив общий объем поставок в 100 миллионов единиц. Этот показатель фиксируется через семь лет после выпуска первого коммерческого складного устройства в 2019 году. В новых прогнозах также были озвучены ожидаемые объемы продаж для первого гаджета такого типа от бренда Apple. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По прогнозам ведущего аналитика Кунтерпоинт Ресеарч Линь Кэю, первый складной смартфон, который, как ожидается, получит название iPhone Дуо, может быть продан тиражом около 6 миллионов экземпляров в первый же год после выхода на рынок. Хотя этот показатель меньше по сравнению с обычной линейкой iPhone и в основном охватывает нишевый сегмент, для компании это считается значимым результатом.

Ценовая политика и доля рынка

Согласно анализу экспертов, ожидается, что iPhone Дуо поступит в продажу в октябре, а его стартовая цена будет установлена на уровне около 2000 долларов. Если Apple действительно сможет продать 6 миллионов устройств, ее доля на мировом рынке складных смартфонов сразу достигнет 25 процентов. Для сравнения, ожидается, что Samsung завершит этот год с долей 38 процентов, а Huawei прогнозируется на уровне 22 процентов.

Тем не менее, окончательные результаты будут зависеть не только от потребительского спроса, но и от того, насколько быстро Apple сможет расширить свои производственные мощности для выпуска устройств нового типа. По данным ИДК, в 2026 году складные смартфоны займут менее 3 процентов общего мобильного рынка, и ожидается, что эта доля существенно не изменится даже в 2027 году.

Технические характеристики и перспективы

Согласно полученным данным, новое устройство будет иметь конструкцию, складывающуюся внутрь. В разложенном состоянии смартфон будет оснащен 7,6-дюймовым экраном, а в сложенном — 5,4-дюймовым внешним дисплеем. При этом оба экрана сохранят одинаковое соотношение сторон. Также ожидается, что модель откажется от слота для физической СИМ-карты и будет полностью поддерживать технологию двух еСИМ.

Рыночные аналитики отмечают, что на начальном этапе основной спрос будет сформирован именно действующими пользователями экосистемы Apple. Однако долгосрочное влияние этой модели на рынок складных смартфонов пока остается неопределенным. Несмотря на то, что выход продукта на рынок произошел позже, чем у других конкурентов, его претензии на высокую долю вызывают большой интерес в мире технологий.

AppleiPhoneСкладной смартфонТехнологииCounterpoint
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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