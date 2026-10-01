1 октября — С Днем учителей и наставников!

·24·Общество
1 октября — С Днем учителей и наставников!

Уважаемые учителя и наставники!

Коллектив Zamin.uz от всего сердца искренне поздравляет вас с 1 октябряДнем учителей и наставников.

Роль учителя в жизни человека неоценима. Ведь за каждым достижением стоит труд самоотверженного наставника, который своими знаниями, любовью и терпением указал верный путь и вселил в ученика уверенность.

Дорогие учителя!

Ваш самоотверженный труд на пути просвещения и знаний, высокая ответственность, стойкость и беспримерное терпение заслуживают восхищения. Полученные от вас образование и воспитание, привитые вами благородные ценности служат прочным фундаментом для формирования будущего поколения.

В этот праздничный день желаем всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, душевного спокойствия, сил, энергии и процветания.

Пусть успехи ваших учеников, их уважение и любовь всегда придают вам сил и вдохновения. Пусть доброта в вашем сердце, улыбка на лице и любовь к своей профессии никогда не угасают.

С профессиональным праздником вас, дорогие и уважаемые учители!

С уважением,
Коллектив Zamin.uz

День учителейZamin.uz1 октябряУчителя и наставники
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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