В суде США произошло беспрецедентное событие: доказана невиновность мужчины, ожидавшего смертной казни

Одно из самых громких и затяжных дел в истории судебной системы США завершилось неожиданным поворотом. В штате Юта мужчина, обвинённый в тяжком преступлении и 41 год ожидавший приведения в исполнение смертной казни, был освобожден под залог.

Судьба заключенного, который провел за решеткой больше половины своей жизни под ежедневной угрозой казни, кардинально изменилась благодаря современной генетической экспертизе.

Убийство 1985 года и запоздалое генетическое доказательство

Согласно деталям происшествия, гражданин был признан виновным в жестоком убийстве, совершенном в 1985 году, и приговорен к высшей мере наказания — смертной казни. Поскольку криминалистика того времени была развита не так, как сегодня, вынесенное по делу решение оставалось в силе на протяжении десятилетий.

Однако новые судебные разбирательства и повторные проверки, проведенные в рамках передовых технологий, открыли путь к торжеству истинной справедливости:

Вещественные доказательства пересмотрены: Сохраненные с места преступления биологические вещественные доказательства прошли современную ДНК-экспертизу.

Абсолютное несоответствие: Результаты анализа показали, что следы ДНК на месте совершения убийства совершенно не совпадают с ДНК-профилем человека, содержащегося в заключении 41 год.

Путь к свободе: На основании этого неопровержимого доказательства суд принял решение освободить заключенного из тюрьмы под залог.

Судебные ошибки и серьезные вопросы к системе

Это событие вновь разожгло ожесточенные дебаты среди американской общественности и правозащитников по поводу применения смертной казни.

Вероятность невиновности человека, проведшего четыре десятилетия в камере смертников («деат ров»), в очередной раз показывает не только то, что справедливость запаздывала, но и насколько высок риск того, что из-за судебной ошибки невинные люди могут быть приговорены к высшей мере наказания. В настоящее время местная прокуратура и следственные органы готовят окончательные правовые заключения по данному делу.