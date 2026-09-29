30 сентября в Узбекистане рабочее время сократится на один час

·46·Узбекистан
30 сентября в Узбекистане рабочее время сократится на один час

В Узбекистане для работающих граждан 30 сентября предусмотрено важное послабление: в связи с 1 октября — Днем учителей и наставников, накануне праздника рабочий день сокращается как минимум на один час.

Это правило четко прописано в статье 187 Трудового кодекса. Согласно ей, накануне нерабочих праздничных дней продолжительность ежедневной работы (смены) для всех работников сокращается не менее чем на один час.

Что нужно знать сотрудникам 30 сентября?

Например, если обычное рабочее время сотрудника установлено с 09:00 до 18:00, то 30 сентября его рабочий день будет сокращен как минимум на один час.

То есть работодатель должен установить продолжительность рабочего дня исходя из требований закона.

Этот один час не нужно отрабатывать позже. В Кодексе сокращение рабочего времени накануне праздника закреплено в качестве отдельной нормы.

Почему именно 30 сентября?

Причина проста: 1 октября — День учителей и наставников считается одним из нерабочих праздничных дней в Узбекистане.

В статье 208 Трудового кодекса 1 октября указано как нерабочий праздничный день.

Поэтому предшествующий ему день — 30 сентября — рабочий день сокращается как минимум на один час.

Касается ли это всех работников?

Норма в Трудовом кодексе содержит четкое правило: «для всех работников». Следовательно, речь идет не только об учителях или работниках сферы образования.

Однако для непрерывно действующих организаций и отдельных видов работ существует особый порядок. Если по характеру работы сократить рабочую смену накануне праздника не представляется возможным, сотруднику должно быть предоставлено дополнительное время для отдыха или, с его согласия, произведена оплата за сверхурочную работу в установленном порядке.

А 1 октября — официальный праздничный день

После сокращенного рабочего дня 30 сентября отмечается 1 октября — День учителей и наставников.

Поэтому праздничный день для сотрудников планируется в порядке, предусмотренном законодательством.

Важный нюанс: сокращение рабочего времени 30 сентября на один час не зависит от воли работодателя — это установленная Трудовым кодексом правовая норма.

Таким образом, для граждан, работающих 30 сентября, рабочий день будет как минимум на один час короче обычного. Данное правило накануне праздника является одной из трудовых гарантий, направленных на эффективное использование работниками времени отдыха.

30 сентября1 октябряТрудовой кодексДень учителей и наставников
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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