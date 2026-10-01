Скорость интернета Starlink вырастет: ФКК одобрила новые частоты

·20·Технологии
Скорость интернета Starlink вырастет: ФКК одобрила новые частоты

Федеральная комиссия по связи США (ФКК) разрешила спутниковым интернет-сервисам, включая сеть Starlink, использовать дополнительные частотные диапазоны для передачи данных на пользовательские терминалы. Это решение рассматривается как важный шаг на пути к расширению глобального покрытия беспроводного интернета и значительному увеличению скорости соединения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, речь идет о частотных диапазонах 12,7–13,25 GHz и 42–42,5 GHz. В результате для систем широкополосного спутникового доступа открывается дополнительный спектр 525 MHz, что расширит возможности приема данных более чем на 25 процентов.

Новые возможности частот

Если ранее диапазон 12,7–13,25 GHz использовался только для передачи данных от наземных станций к спутникам, то теперь ФКК разрешила использовать его и для прямой передачи со спутника на пользовательскую антенну. Это изменение также распространяется на терминалы, установленные на движущихся объектах, в частности на самолетах и судах.

Кроме того, комиссия разрешила использование диапазона 42–42,5 GHz для наземных шлюзовых станций. Обычные пользовательские терминалы не смогут использовать эту частоту. По оценкам ФКК, добавление этого диапазона увеличит пропускную способность высокопроизводительного спутника на низкой околоземной орбите примерно на 7,2 процента.

Планы и перспективы на будущее

Пока остается неизвестным, когда именно Starlink начнет использовать новые частоты. Для этого компании SpaceX необходимо в установленном порядке подать в ФКК официальную заявку на изменение рабочих параметров своей системы.

Глава комиссии Брендан Карр отметил, что расширение существующего спектра создаст еще больше возможностей для домашнего спутникового интернета. Это, в свою очередь, обеспечит благоприятные условия для улучшения интернет-связи в отдаленных и сельских районах, а также для дальнейшего увеличения числа пользователей.

StarlinkИнтернетFCCSpaceXТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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