Попытка теракта на рейсе Дубай — Тель-Авив: Подробности поножовщины в кабине
На борту лайнера авиакомпании Флйдубаи, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, произошло беспрецедентное ЧП. Во время полета в кабине пилотов разыгралось настоящее кровавое столкновение.
По информации авторитетного израильского издания Валла, один из пилотов внезапно напал на второго с холодным оружием — ножом. Это нападение в небе напрямую поставило под угрозу жизни десятков людей на борту.
Вторжение в кабину и обезвреживание нападавшего
Узнав о тяжелой ситуации в кабине, члены экипажа и некоторые пассажиры незамедлительно приняли меры:
Им удалось войти в кабину и силой обезвредить и разоружить нападавшего, который пытался нанести тяжелые травмы своему коллеге;
Благодаря этому оперативному мужеству удалось предотвратить полную потерю управления самолетом и возможную авиакатастрофу.
Пилоты среди пассажиров и экстренная посадка
Еще одним важным фактором, спасшим лайнер от крупной трагедии, стало присутствие среди пассажиров в салоне других пилотов:
Счастливая случайность: В рамках расписания полетов в качестве пассажиров летели другие пилоты Флйдубаи;
Управление в их руках: В возникшей критической ситуации именно они взяли штурвал в свои руки и восстановили контроль над воздушным судном;
Экстренная посадка в Саудовской Аравии: Самолет был успешно посажен в аэропорту ближайшего безопасного пункта назначения — города Табук в Саудовской Аравии.
Израиль рассматривает версию теракта
Из-за инцидента на ноги были подняты все международные службы безопасности. Официальные правоохранительные органы Израиля квалифицировали данное нападение не как обычную ссору, а как попытку совершения теракта и начали широкомасштабное расследование.
В настоящее время в рамках международной авиационной безопасности проводятся строгие проверки относительно личности нападавшего, его мотивов и того, каким образом нож был пронесен на строго контролируемую бортовую территорию.
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