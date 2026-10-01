Попытка теракта на рейсе Дубай — Тель-Авив: Подробности поножовщины в кабине

·56·Мир
Попытка теракта на рейсе Дубай — Тель-Авив: Подробности поножовщины в кабине

На борту лайнера авиакомпании Флйдубаи, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, произошло беспрецедентное ЧП. Во время полета в кабине пилотов разыгралось настоящее кровавое столкновение.

По информации авторитетного израильского издания Валла, один из пилотов внезапно напал на второго с холодным оружием — ножом. Это нападение в небе напрямую поставило под угрозу жизни десятков людей на борту.

Вторжение в кабину и обезвреживание нападавшего

Узнав о тяжелой ситуации в кабине, члены экипажа и некоторые пассажиры незамедлительно приняли меры:

  • Им удалось войти в кабину и силой обезвредить и разоружить нападавшего, который пытался нанести тяжелые травмы своему коллеге;

  • Благодаря этому оперативному мужеству удалось предотвратить полную потерю управления самолетом и возможную авиакатастрофу.

Пилоты среди пассажиров и экстренная посадка

Еще одним важным фактором, спасшим лайнер от крупной трагедии, стало присутствие среди пассажиров в салоне других пилотов:

  • Счастливая случайность: В рамках расписания полетов в качестве пассажиров летели другие пилоты Флйдубаи;

  • Управление в их руках: В возникшей критической ситуации именно они взяли штурвал в свои руки и восстановили контроль над воздушным судном;

  • Экстренная посадка в Саудовской Аравии: Самолет был успешно посажен в аэропорту ближайшего безопасного пункта назначения — города Табук в Саудовской Аравии.

Израиль рассматривает версию теракта

Из-за инцидента на ноги были подняты все международные службы безопасности. Официальные правоохранительные органы Израиля квалифицировали данное нападение не как обычную ссору, а как попытку совершения теракта и начали широкомасштабное расследование.

    В настоящее время в рамках международной авиационной безопасности проводятся строгие проверки относительно личности нападавшего, его мотивов и того, каким образом нож был пронесен на строго контролируемую бортовую территорию.

FlydubaiТель-АвивНожТабук
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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