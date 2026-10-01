Представлен флагман Huawei Мате 90 Pro Max с модульной камерой

·24·Технологии
Представлен флагман Huawei Мате 90 Pro Max с модульной камерой

Как сообщает информационный сайт Zamin.уз со ссылкой на источник иксбт.ком, в Китае официально представлена новая серия флагманских смартфонов Huawei, включая продвинутый Huawei Мате 90 Pro Max. Устройство стало важным шагом в технологиях мобильной съемки, привлекая внимание своей уникальной модульной внешней камерой, что вызывает большой интерес у любителей мобильной фототехники. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Возможности модульной внешней камеры

Согласно данным иксбт.ком, главной особенностью новой модели Huawei Мате 90 Pro Max является необычная модульная внешняя камера под названием Руийинг З10. Этот аксессуар, предназначенный для специальной версии Коллектор’с Эдитион, оснащен 1-дюймовым РЙЙБ-сенсором, 10-кратным оптическим зумом и объективом с фокусным расстоянием 24–240 мм. Кроме того, значение диафрагмы варьируется от ф/2.0 до ф/4.5, что обеспечивает беспрецедентное удобство при съемке удаленных объектов.

Основная камера, встроенная в сам смартфон, также обладает высокими технологическими характеристиками. В ней используется 1/1,28-дюймовый 50-мегапиксельный РЙЙБ-сенсор с оптической стабилизацией и переменной диафрагмой ф/1.4–ф/4.0. В дополнение к этому установлены 40-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 200-мегапиксельный перископический телемодуль с оптической стабилизацией, которые обеспечивают 4-кратный оптический, 8-кратный оптический (без потери качества) и 100-кратный цифровой зум. За цветопередачу отвечает камера Red Maple третьего поколения.

Дисплей, питание и технические характеристики

Устройство оснащено 6,9-дюймовым двухслойным ОЛЭД-экраном с разрешением 2848×1320 пикселей. Благодаря технологии ЛТПО экран поддерживает частоту обновления от 1 до 120 Hz, а локальная пиковая яркость достигает 12 000 нит. Это обеспечивает высокую четкость и яркость изображения даже под прямыми солнечными лучами.

Внутри смартфона установлен аккумулятор емкостью 6800 mAh, поддерживающий быструю проводную зарядку мощностью 100 В и беспроводную зарядку мощностью 50 В. Версии с 16 GB оперативной памяти оснащены мощным процессором Кирин 9050 Pro, а устройство работает под управлением операционной системы HarmonyOS 7.

Корпус полностью защищен от влаги и пыли по стандартам ИП68 и ИП69. По данным источника, продажи всех устройств серии Huawei Мате 90 начались на китайском рынке сразу после презентации.

HuaweiMate 90 Pro MaxСмартфонТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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