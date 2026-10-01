В кровавой рубашке к Премьер-министру: обычный сантехник, спасший самолет Флйдубаи от катастрофы

·36·Мир
В кровавой рубашке к Премьер-министру: обычный сантехник, спасший самолет Флйдубаи от катастрофы

Подробности страшного чрезвычайного происшествия на борту лайнера авиакомпании Флйдубаи, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, привлекают внимание всего мира. Гражданин, спасший пассажиров от неминуемой гибели во время вооруженного нападения на пилота в кабине самолета, был официально принят Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Героем оказался пассажир по профессии сантехник Янив Хаюн, который пришел на встречу в той самой зловещей белой футболке, на которой до сих пор отчетливо видны пятна крови.

Ворск в кабину и минуты жизни и смерти

Янив Хаюн лично рассказал Премьер-низру о том, как развивались события. Заметив, что в кабине пилотов начались беспорядки и кровавое нападение, Хаюн действовал ни секунды не колеблясь:

  • Нейтрализация нападавшего: Он ворвался в кабину, схватил вооруженного нападавшего сзади специальным удушающим приемом (чокехолд), обездвижил и разоружил его.

  • Потянул штурвал: В ситуации, когда из-за нападения лайнеру грозило пикирование в землю, он немедленно потянул штурвал управления на себя, остановив резкое падение самолета.

«Помогли документальные передачи об авиакатастрофах»

У Хаюна нет ни авиационной, ни какой-либо специальной военной подготовки. Когда Нетаньяху спросил его, как он смог управлять самолетом в столь тяжелой ситуации без какого-либо профессионального опыта, его ответ удивил всех:

«У меня нет никаких специальных знаний, я обычный сантехник. Но я очень много смотрел по телевизору документальных передач, связанных с расследованием авиакатастроф. Именно благодаря этим передачам я знал, как нужно держать штурвал управления в чрезвычайной ситуации».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что оперативные действия, высокий героизм и хладнокровие Янива Хаюна напрямую спасли жизни сотен людей, выразил ему безграничную благодарность от имени всей страны и лично обнял его.

В связи с данным рейсом, который при помощи других пассажиров и пилотов был благополучно посажен в аэропорту Табук Саудовской Аравии, израильские и международные службы безопасности продолжают следственные действия по версии попытки теракта.

FlydubaiБиньямин НетаньяхуЯнив ХаюнТель-Авив
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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