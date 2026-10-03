Роналдунинг 7-рақами бошқа футболчига бериладими? Португалияда Роналду сабаб намойишлар авж олмоқда

·21·Мир
Роналдунинг 7-рақами бошқа футболчига бериладими? Португалияда Роналду сабаб намойишлар авж олмоқда

Последние события, связанные со сборной Португалии и Криштиану Роналду, вызывают широкие обсуждения среди футбольных болельщиков страны.

В социальных сетях некоторые фанаты выражают недовольство по поводу статуса Роналду в сборной и отношения к нему. Они особо отмечают огромный вклад португальского нападающего в историю национальной команды.

Еще одной темой для споров стал легендарный 7-й номер, который Роналду носил на протяжении всей своей карьеры. Сообщения о том, что этот номер может быть передан другому футболисту, вызвали неоднозначную реакцию среди болельщиков.

В то же время сторонники Роналду напоминают о его исторической роли в португальском футболе и подчеркивают необходимость уважительного отношения к его карьере и наследию в сборной. Вместе с тем утверждения о том, что тысячи болельщиков вышли на улицы Португалии в поддержку Роналду, требуют проверки по отдельным надежным источникам. Поэтому подобные сообщения корректнее подавать не как подтвержденный факт, а как утверждения в социальных сетях.

Криштиану Роналдусборная Португалии7-й номеристория португальского футбола
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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