Некоторым предпринимателям разрешат продавать алкоголь и сигареты за наличные

·57·Общество
Некоторым предпринимателям разрешат продавать алкоголь и сигареты за наличные
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С 1 июня 2026 года для отдельных категорий предпринимателей вводятся новые льготы. Это определено указом Президента, подписанным 26 мая текущего года.

Согласно документу, предпринимателям, оказывающим гостиничные и ресторанные услуги, разрешается принимать наличные платежи при продаже алкогольной и табачной продукции.

Также при покупке алкогольной продукции коды цифровой маркировки у данных субъектов будут считаться реализованными для конечного потребления.

В сфере общественного питания также создается возможность оформления отдельных сотрудников в упрощенном порядке через мобильное приложение. Этот процесс может быть осуществлен в тот же день и на определенный срок.

Кроме того, меняется порядок возврата части уплаченного НДС. Теперь, независимо от формы оплаты (наличная или безналичная), будет возвращаться 40 процентов от суммы уплаченного налога.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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