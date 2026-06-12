В Узбекистане растет число разводов и сокращается количество свадеб

В институте семьи, который является фундаментом и священной крепостью нашего общества, в последнее время наблюдаются изменения, заслуживающие серьезного внимания. Агентство статистики и Верховный суд Республики Узбекистан опубликовали официальные данные по итогам 2025 года, которые наглядно отражают новые тренды и реальную ситуацию в семейных отношениях наших соотечественников. Согласно им, число регистрируемых в стране браков последовательно сокращается уже четвертый год подряд. К сожалению, неприятные процессы, связанные с официальными разводами, стали одной из самых распространенных и массовых категорий гражданских судебных дел.

Мы проведем более подробный анализ экономических и демографических показателей этой социальной проблемы для наших дорогих читателей.

Брачный возраст и показатели создания семьи

Хотя количество свадеб уменьшилось, средний возраст узбекистанцев при вступлении в первый брак претерпел незначительные изменения. Возраст создания семьи в нашей стране сохраняется на стабильном уровне: средний возраст для женихов составляет 25,6 лет, а для невест 21,4 года .

Тем не менее, в показателях официальной регистрации браков отчетливо видна тенденция к снижению. Например, за 2025 год по республике было зарегистрировано в общей сложности 267,1 тысячи новых семей, что по сравнению с показателями 2024 года на 4,7 тысячи меньше. Процесс снижения в этой сфере, к сожалению, продолжается без остановки с 2021 года.

С реальной ситуацией по сокращению новых семей и территориальному распределению разводов вы можете ознакомиться в следующей аналитической таблице:

Направление годовой статистики Объем реальных показателей Изменение по сравнению с прошлым годом Основная наблюдаемая среда Вновь созданные браки 267,1 тыс. семей Сократилось на 4,7 тыс. Снижается с 2021 года Зафиксированные разводы 46,9 тыс. случаев Увеличилось на 1,8 тыс. 60% приходится на города Судебные дела о разводе Более 70,5 тыс. Иски увеличились Принимаются меры по примирению семей

Ситуация в судах: второе место после кредитных споров

Статистические данные, представленные Верховным судом, заставляют глубоко задуматься. Выяснилось, что в течение года гражданскими судами было рассмотрено более 70,5 тысячи исковых заявлений и дел, связанных с расторжением брака между супругами. В результате мер, принятых судами для сохранения семей и предотвращения того, чтобы дети оставались сиротами при живых родителях, только в 53 процентах (в 37,5 тыс. случаев) было дано законное разрешение на развод. В остальных ситуациях иски супругов были отклонены или им был предоставлен срок на примирение, а производство по делу было полностью прекращено.

Горькая правда: В нашем обществе судебные споры, связанные с расторжением брака, имеют очень высокую частоту. Среди всех споров между гражданами по количеству они занимают незавидное второе место , уступая лишь проблемам, связанным с кредитами, взятыми в банках, и финансовыми обязательствами.

По мнению экспертов, высокий процент разводов, особенно в крупных городах, является следствием неготовности молодых семей к самостоятельной жизни, социальных и бытовых проблем, а также мелких семейных разногласий. Целостность наших священных крепостей зависит от того, насколько каждый гражданин осознает свою ответственность.

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