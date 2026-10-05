5-летний ребенок передан матери

Бюро принудительного исполнения Сайхунабадского районного отдела провело практические исполнительные действия с целью обеспечения исполнения судебного документа.

Согласно решению суда, 5-летний ребенок был передан на попечение матери.

В процессе исполнения особое внимание уделялось правам и законным интересам ребенка, а также его психологическому состоянию и безопасности.

Данные исполнительные действия были проведены в соответствии с требованиями законодательства, что еще раз подтвердило, что своевременное и безусловное исполнение судебных актов является одной из приоритетных задач Бюро принудительного исполнения.

Сайхунабадский районный отдел Бюро