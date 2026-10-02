В Узбекистане педофилам устанавливается наказание до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение!

В Узбекистане в законодательство по защите прав и безопасности детей вносятся самые жесткие и бескомпромиссные изменения! На обсуждениях в Сенате Олий Мажлиса было объявлено о резком ужесточении мер наказания, назначаемых лицам, совершившим половые преступления в отношении детей.

Согласно официальному заявлению сенатора Малики Кадырхановой, отныне преступники, посягнувшие на малолетних детей, будут лишаться свободы на срок до 25 лет или приговариваться к пожизненному заключению, а главное — к ним не будут применяться никакие смягчающие механизмы. Что же предусматривают новые правила, принимаемые в рамках парламента?

Бескомпромиссное наказание: Осужденные отбудут срок полностью

Сенатор Малика Кадырханова озвучила новые требования по этим особо тяжким преступлениям, вызывающим широкие обсуждения в обществе:

Возраст потерпевших: Меры будут применяться к лицам, совершившим сексуальное насилие в отношении детей в возрасте до 14 лет;

Виды сурового наказания: Преступникам устанавливается назначение наказания в виде лишения свободы на срок до 25 лет или пожизненного заключения;

Полный запрет на смягчения: К осужденным не будут применяться никакие меры амнистии или смягчения наказания;

Условие полного отбывания: Лица, совершившие преступление, обязуются отбывать установленный срок от начала и до конца полностью.

Официальное предупреждение сенатора

«Теперь те, кто совершил сексуальное насилие над детьми в возрасте до 14 лет, будут осуждены на срок до 25 лет или пожизненно, им не будет предоставлено никаких послаблений, они будут отбывать наказание полностью», — подчеркнула сенатор Малика Кадырханова.

Ожидается, что данная норма станет жестким барьером в защите детей от любых посягательств и предотвращении подобных тяжких преступлений в обществе.

Новый порядок мер наказания (Таблица)

Критерий / Обстоятельство Установленный жесткий порядок Категория потерпевшего Несовершеннолетние дети в возрасте до 14 лет Срок наказания Лишение свободы на срок до 25 лет или пожизненное заключение Смягчение и условно-досрочное освобождение Совершенно не предоставляются Форма отбывания наказания Срок отбывается полностью и в строгом порядке Официальный источник Сенатор Малика Кадырханова

По вашему мнению, является ли достаточным введение системы пожизненного заключения и полного наказания без каких-либо смягчений для педофилов в целях обеспечения безопасности детей? Как вы оцениваете эту жесткую законодательную инициативу?

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