В Ташкенте наказали водителя, который вел автобус с открытой дверью

·26·Общество
В Ташкенте наказали водителя, который вел автобус с открытой дверью

В Ташкенте к водителю автобуса, оставившему двери открытыми во время движения транспортного средства, были приняты дисциплинарные меры. Об этом сообщили в АО «Тошшахартрансхизмат».

Выяснилось, что в социальных сетях распространилось обращение о том, что водитель автобуса не соблюдал требования безопасности пассажиров. Ответственные лица изучили данный инцидент.

В ходе проверки было установлено, что 4 октября водитель О.Э. управлял технически исправным автобусом во время движения, не закрыв двери. Кроме того, он нарушил требования, установленные в должностной инструкции.

По данному факту к водителю применили дисциплинарное взыскание. На основании приказа № 88 от 5 октября ему назначен штраф в размере 10% от месячной заработной платы.

В «Тошшахартрансхизмат» заявили, что будет усилен контроль за безопасностью пассажиров, правилами эксплуатации автобусов и ответственным отношением водителей к своим служебным обязанностям.

Руководство автобусного парка № 12 принесло пассажирам извинения за доставленные неудобства. Предприятие усилило меры контроля, чтобы подобные случаи не повторялись.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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