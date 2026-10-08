К водителю, управлявшему автобусом с открытыми дверями, приняты меры

В Ташкенте приняты дисциплинарные меры в отношении водителя, управлявшего движущимся автобусом с открытыми дверями. Данный инцидент был изучен специалистами «Тошшахартрансхизмат» после обращения, оставленного одним из пассажиров в социальных сетях.

В ходе проверки было установлено, что 4 октября 2026 года водитель О. Э. Д., управляя технически исправным автобусом, двигался с открытыми дверями. Тем самым водитель нарушил требования должностной инструкции.

По выявленному факту к водителю применены дисциплинарные меры взыскания. На основании приказа № 88 от 5 октября 2026 года на него наложен штраф в размере 10 процентов от месячной заработной платы.

Руководство автобусного парка № 12 принесло пассажирам извинения за доставленные неудобства.

В «Тошшахартрансхизмат» сообщили, что безопасность пассажиров и соблюдение правил эксплуатации автобусов находятся под постоянным контролем. В целях предотвращения подобных случаев меры контроля были усилены.