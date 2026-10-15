В Ташкенте трех механиков оштрафовали за грязный автобус

·35·Общество
В Ташкенте трех механиков оштрафовали за грязный автобус

В Ташкенте с трех дежурных механиков удержали 10% от ежемесячной зарплаты из-за того, что санитарное состояние салона автобуса №66 не отвечало требованиям. Об этом сообщило АО «Тошшахартрансхизмат».

Как отмечается, 13 октября в Telegram подверглось критике состояние салона автобуса под бортовым номером 205, принадлежащего филиалу «Автобусный парк №12». Данный автобус курсирует по маршруту №66 «17-й микрорайон Юнусабада – Ташкентский вокзал».

После изучения обращения по возвращении автобуса с маршрута он был полностью вымыт на моечной станции. Внутренняя часть салона также была очищена с помощью специальных моющих средств в соответствии с санитарными требованиями.

По выявленным недостаткам с дежурными механиками Х. Д., Р. В. и У. А. были проведены разъяснительные работы, у них взяты письменные объяснительные. После этого к трем сотрудникам применили штраф в размере 10% от месячной заработной платы.

В АО «Тошшахартрансхизмат» заявили, что принимаются меры по постоянному контролю санитарного состояния автобусов, созданию комфортных условий для пассажиров и предотвращению повторения подобных случаев.

Филиал «Автобусный парк №12» принес пассажирам извинения за созданные неудобства.

АО Тошшахартрансхизматавтобус №66санитарное состояниефилиал Автобусный парк №12
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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