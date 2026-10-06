В Ташкенте сорвалась свадьба из-за требования махра, сообщают соцсети

В социальных сетях распространились сообщения о том, что в Ташкенте во время обряда религиозного бракосочетания (шариатского никоха) свадьба была отменена из-за разногласий по поводу махра.

Согласно распространенной информации, гражданин, представившийся очевидцем происшествия, рассказал, что тетя невесты потребовала в качестве махра двухкомнатную квартиру. Также сообщается, что от жениха потребовали пообещать покупку квартиры и записать это обещание на видео.

Утверждается, что жених не согласился с этим условием и покинул дом, где проводился обряд никоха.

В настоящее время официальной информации о том, когда и где произошел инцидент, а также о позиции жениха, невесты и их близких не поступало.

Для справки, Управление мусульман Узбекистана отмечало, что махр является правом женщины в браке и считается ее личной собственностью.