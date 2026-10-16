Жесткие меры против ранних и незаконных браков: вступили в силу новые штрафы

В Узбекистане значительно ужесточена ответственность за предотвращение ранних браков, а также за случаи проведения религиозного обряда бракосочетания (никах) без заключения официального законного брака (ЗАГС). Соответствующий закон, подписанный Президентом Республики Узбекистан, официально вступил в силу 14 октября.

Согласно новому порядку, в несколько раз увеличены размеры штрафов для лиц, состоящих в семейных отношениях с лицами, не достигшими брачного возраста, родителей, выдавших детей замуж рано, а также лиц, проведших никах без свидетельства ЗАГСа.

Каковы размеры новых штрафов?

В соответствии с новыми изменениями в законодательстве установлены следующие штрафные санкции:

Вступившие в брак с несовершеннолетними: На лиц, фактически проживающих в качестве супругов с лицом, не достигшим брачного возраста, налагается штраф в размере от 4,4 миллиона сумов до 6,6 миллиона сумов ;

Ответственность родителей: Родители (или заменяющие их лица), выдавшие замуж или женившие ребенка до достижения установленного брачного возраста, привлекаются к штрафу в размере от 8,8 миллиона сумов до 11 миллионов сумов ;

Проведение шариатского брака без ЗАГСа: Размер штрафа в отношении религиозных деятелей и граждан, проведших религиозный брак лицам, не прошедшим официальную государственную регистрацию (без ЗАГСа), увеличен от 13,2 миллиона сумов до 22 миллионов сумов.

Гражданам, сообщившим о нарушениях, будет выплачиваться денежное вознаграждение

В целях раннего выявления правонарушений и повышения активности гражданского общества также внедрен специальный механизм поощрения:

Материальная заинтересованность: Лицам, сообщившим в уполномоченные органы о случаях незаконных браков, раннего вступления в брак или религиозных обрядов без ЗАГСа, может выплачиваться денежное вознаграждение;

Размер вознаграждения: При выполнении соответствующих условий и подтверждении правонарушения сообщившему гражданину в качестве вознаграждения выплачивается часть в размере до 15 процентов от взысканного штрафа.

Данные строгие ограничения направлены на обеспечение получения образования молодыми девушками, предотвращение ранней беременности, а также на надежную защиту законных прав женщин и детей в семьях.