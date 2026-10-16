Жесткие меры против ранних и незаконных браков: вступили в силу новые штрафы

·57·Общество
Жесткие меры против ранних и незаконных браков: вступили в силу новые штрафы

В Узбекистане значительно ужесточена ответственность за предотвращение ранних браков, а также за случаи проведения религиозного обряда бракосочетания (никах) без заключения официального законного брака (ЗАГС). Соответствующий закон, подписанный Президентом Республики Узбекистан, официально вступил в силу 14 октября.

Согласно новому порядку, в несколько раз увеличены размеры штрафов для лиц, состоящих в семейных отношениях с лицами, не достигшими брачного возраста, родителей, выдавших детей замуж рано, а также лиц, проведших никах без свидетельства ЗАГСа.

Каковы размеры новых штрафов?

В соответствии с новыми изменениями в законодательстве установлены следующие штрафные санкции:

  • Вступившие в брак с несовершеннолетними: На лиц, фактически проживающих в качестве супругов с лицом, не достигшим брачного возраста, налагается штраф в размере от 4,4 миллиона сумов до 6,6 миллиона сумов;

  • Ответственность родителей: Родители (или заменяющие их лица), выдавшие замуж или женившие ребенка до достижения установленного брачного возраста, привлекаются к штрафу в размере от 8,8 миллиона сумов до 11 миллионов сумов;

  • Проведение шариатского брака без ЗАГСа: Размер штрафа в отношении религиозных деятелей и граждан, проведших религиозный брак лицам, не прошедшим официальную государственную регистрацию (без ЗАГСа), увеличен от 13,2 миллиона сумов до 22 миллионов сумов.

Гражданам, сообщившим о нарушениях, будет выплачиваться денежное вознаграждение

В целях раннего выявления правонарушений и повышения активности гражданского общества также внедрен специальный механизм поощрения:

  • Материальная заинтересованность: Лицам, сообщившим в уполномоченные органы о случаях незаконных браков, раннего вступления в брак или религиозных обрядов без ЗАГСа, может выплачиваться денежное вознаграждение;

  • Размер вознаграждения: При выполнении соответствующих условий и подтверждении правонарушения сообщившему гражданину в качестве вознаграждения выплачивается часть в размере до 15 процентов от взысканного штрафа.

Данные строгие ограничения направлены на обеспечение получения образования молодыми девушками, предотвращение ранней беременности, а также на надежную защиту законных прав женщин и детей в семьях.

ЗАГСзакон о новых бракахзаконный бракправонарушение
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Хотел продать дом и обзавелся второй женой: вопиющая ошибка в нотариальной базе в АнгренеХотел продать дом и обзавелся второй женой: вопиющая ошибка в нотариальной базе в Ангрене19 сентября 17:46Штраф — не инструмент пополнения бюджета: госорганы не должны зарабатывать деньги на наказанияхШтраф — не инструмент пополнения бюджета: госорганы не должны зарабатывать деньги на наказаниях21 сентября 12:58Штраф за занятие бродяжничеством вырос: теперь применяется наказание до 2,2 млн сумовШтраф за занятие бродяжничеством вырос: теперь применяется наказание до 2,2 млн сумовВчера 23:35За невмешательство при виде преступления будут штрафовать до 6,6 млн сумовЗа невмешательство при виде преступления будут штрафовать до 6,6 млн сумов7 сентября 07:08Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парнейКаков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней7 сентября 22:15В Узбекистане на каждые 1000 браков приходится 175 разводовВ Узбекистане на каждые 1000 браков приходится 175 разводов28 апреля 10:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?