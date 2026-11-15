У не состоящих в браке людей симптомы депрессии встречаются на 86% чаще

4 мин чтения36
У не состоящих в браке людей симптомы депрессии встречаются на 86% чаще

Вступление в брак считается одним из важнейших решений в жизни человека. Однако брак может заключаться не только в создании семьи, воспитании детей или разделении экономических обязанностей. Согласно результатам международных научных исследований, у людей, живущих с партнером, депрессивные симптомы наблюдаются реже, чем у тех, кто не состоит в браке. Однако ученые обращают внимание на важное условие: человека делает счастливым не само свидетельство о браке, а качество отношений и взаимная поддержка.

Разница в 86%: что показало исследование?

В исследовании, опубликованном в 2024 году в авторитетном научном журнале Натуре Хуман Бехавиур, были проанализированы данные более 100 тысяч человек из семи стран. В нем приняли участие жители США, Великобритании, Мексики, Ирландии, Южной Кореи, Китая и Индонезии.

Перекрестный анализ исследования охватил 106 556 участников, а долгосрочная часть наблюдения — 20 865 человек. Период наблюдения в разных странах длился от 4 до 18 лет.

Согласно результатам, риск депрессивных симптомов у не состоящих в браке людей был выше, чем у состоящих в браке. В обобщенном расчете этот показатель составил соотношение 1,86. Проще говоря, в исследовании было установлено, что в группе не состоящих в браке людей показатель, связанный с депрессивными симптомами, на 86% выше.

Важным аспектом является то, что под «не состоящими в браке» в исследовании понимались не только те, кто никогда не создавал семью, но и разведенные, живущие отдельно и овдовевшие люди. Также эта цифра не означает, что каждый одинокий человек обязательно впадет в депрессию или что брак полностью защищает от нее.

Почему партнер может положительно влиять на психическое состояние человека?

Ученые и психологи объясняют такую связь несколькими факторами. В здоровых отношениях человек не чувствует себя одиноким, а при столкновении с трудностями знает, что рядом есть надежная опора.

1. Эмоциональная поддержка

Обсуждение с близким человеком тревог, накопленных за день, проблем на работе или личных трудностей может облегчить психологическое давление. Наличие партнера, который выслушает, поймет и поддержит в трудную минуту, укрепляет чувство безопасности и доверия.

2. Снижение чувства одиночества

Постоянное общение, совместное времяпрепровождение и взаимная поддержка в повседневной жизни помогают предотвратить социальную изоляцию. Особенно важно наличие близкого человека в трудные периоды жизни.

3. Контроль вредных привычек

В исследовании также изучались такие факторы, как употребление алкоголя и курение табака. Авторы обнаружили, что в некоторых странах и группах употребление алкоголя, а также курение могут частично объяснить связь между отсутствием брака и депрессивными симптомами.

Это не следует понимать в том смысле, что каждый семейный человек свободен от вредных привычек. Но в здоровой семейной среде легче заботиться о здоровье друг друга и ограничивать вредные привычки.

4. Экономическая и бытовая помощь

Совместное несение расходов, выполнение домашних дел и жизненных обязанностей может облегчить бремя, лежащее на человеке. Даже при возникновении финансовых трудностей или неожиданных проблем помощь надежного спутника служит снижению психологического давления.

Самое важное условие: не любой брак делает человека счастливым

Однобокая интерпретация результатов исследования была бы неверной. Потому что влияние семейной жизни на психику человека во многом зависит от того, как построены отношения.

В отдельном исследовании, проведенном в Австралии, также было установлено, что влияние брака на психическое здоровье тесно связано с качеством отношений. Было отмечено, что только люди, состоящие в хороших и поддерживающих отношениях, имели преимущество в психическом здоровье по сравнению с не состоящими в браке. В нездоровых отношениях такого положительного эффекта не наблюдалось.

Постоянные ссоры, оскорбления, психологическое давление, недоверие и жизнь, основанная на контроле, напротив, могут ухудшить психическое состояние человека. Жизнь в такой среде иногда протекает тяжелее, чем одиночество.

Поэтому необходимо обращать внимание не на сам брак, а на отношения внутри него. Взаимное уважение, искреннее общение, доверие и ответственность — основные опоры здоровой семьи.

Не состоящие в браке люди также могут жить счастливо и психически здорово

Результаты исследования не означают, что все люди, живущие в одиночестве или не состоящие в браке, сталкиваются с психическими проблемами. На психическое здоровье человека также влияют друзья, родственники, социальная среда, финансовое положение, физическое здоровье и личный жизненный опыт.

Важно, чтобы человек не отрезал себя от общества, поддерживал связь с надежными людьми, не держал трудности в себе и не боялся обращаться к специалисту в случае необходимости.

Депрессия — это не просто плохое настроение. Если такие признаки, как подавленность, потеря интереса к жизни, изменения сна и аппетита длятся долго, объяснять это только отсутствием брака или пытаться решить проблему через брак — неправильно. В таком случае важна помощь квалифицированного специалиста.

Вывод: человеку нужен не брак, а любовь и доверительные отношения

Самый важный вывод международного исследования заключается в том, что наличие рядом близкого человека, который понимает, поддерживает и не оставляет в трудностях, может быть одним из значимых факторов для психического здоровья.

Однако поспешное вступление в брак только ради того, чтобы не оставаться в одиночестве, также не является правильным решением. Потому что, как счастливая семья может дарить человеку силу и спокойствие, так и нездоровые отношения могут нанести серьезный вред его психике.

В конечном счете, ценность создания семьи не только в том, чтобы жить под одной крышей. В ней должны быть любовь, уважение, доверие и желание беречь друг друга. Одно из самых больших богатств для человека — наличие близкого человека, который остается рядом, слушает и понимает его, даже когда жизнь становится трудной.

Вам понравилась статья?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Общество