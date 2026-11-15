У не состоящих в браке людей симптомы депрессии встречаются на 86% чаще

Вступление в брак считается одним из важнейших решений в жизни человека. Однако брак может заключаться не только в создании семьи, воспитании детей или разделении экономических обязанностей. Согласно результатам международных научных исследований, у людей, живущих с партнером, депрессивные симптомы наблюдаются реже, чем у тех, кто не состоит в браке. Однако ученые обращают внимание на важное условие: человека делает счастливым не само свидетельство о браке, а качество отношений и взаимная поддержка.

Разница в 86%: что показало исследование?

В исследовании, опубликованном в 2024 году в авторитетном научном журнале Натуре Хуман Бехавиур, были проанализированы данные более 100 тысяч человек из семи стран. В нем приняли участие жители США, Великобритании, Мексики, Ирландии, Южной Кореи, Китая и Индонезии.

Перекрестный анализ исследования охватил 106 556 участников, а долгосрочная часть наблюдения — 20 865 человек. Период наблюдения в разных странах длился от 4 до 18 лет.

Согласно результатам, риск депрессивных симптомов у не состоящих в браке людей был выше, чем у состоящих в браке. В обобщенном расчете этот показатель составил соотношение 1,86. Проще говоря, в исследовании было установлено, что в группе не состоящих в браке людей показатель, связанный с депрессивными симптомами, на 86% выше.

Важным аспектом является то, что под «не состоящими в браке» в исследовании понимались не только те, кто никогда не создавал семью, но и разведенные, живущие отдельно и овдовевшие люди. Также эта цифра не означает, что каждый одинокий человек обязательно впадет в депрессию или что брак полностью защищает от нее.

Почему партнер может положительно влиять на психическое состояние человека?

Ученые и психологи объясняют такую связь несколькими факторами. В здоровых отношениях человек не чувствует себя одиноким, а при столкновении с трудностями знает, что рядом есть надежная опора.

1. Эмоциональная поддержка

Обсуждение с близким человеком тревог, накопленных за день, проблем на работе или личных трудностей может облегчить психологическое давление. Наличие партнера, который выслушает, поймет и поддержит в трудную минуту, укрепляет чувство безопасности и доверия.

2. Снижение чувства одиночества

Постоянное общение, совместное времяпрепровождение и взаимная поддержка в повседневной жизни помогают предотвратить социальную изоляцию. Особенно важно наличие близкого человека в трудные периоды жизни.

3. Контроль вредных привычек

В исследовании также изучались такие факторы, как употребление алкоголя и курение табака. Авторы обнаружили, что в некоторых странах и группах употребление алкоголя, а также курение могут частично объяснить связь между отсутствием брака и депрессивными симптомами.

Это не следует понимать в том смысле, что каждый семейный человек свободен от вредных привычек. Но в здоровой семейной среде легче заботиться о здоровье друг друга и ограничивать вредные привычки.

4. Экономическая и бытовая помощь

Совместное несение расходов, выполнение домашних дел и жизненных обязанностей может облегчить бремя, лежащее на человеке. Даже при возникновении финансовых трудностей или неожиданных проблем помощь надежного спутника служит снижению психологического давления.

Самое важное условие: не любой брак делает человека счастливым

Однобокая интерпретация результатов исследования была бы неверной. Потому что влияние семейной жизни на психику человека во многом зависит от того, как построены отношения.

В отдельном исследовании, проведенном в Австралии, также было установлено, что влияние брака на психическое здоровье тесно связано с качеством отношений. Было отмечено, что только люди, состоящие в хороших и поддерживающих отношениях, имели преимущество в психическом здоровье по сравнению с не состоящими в браке. В нездоровых отношениях такого положительного эффекта не наблюдалось.

Постоянные ссоры, оскорбления, психологическое давление, недоверие и жизнь, основанная на контроле, напротив, могут ухудшить психическое состояние человека. Жизнь в такой среде иногда протекает тяжелее, чем одиночество.

Поэтому необходимо обращать внимание не на сам брак, а на отношения внутри него. Взаимное уважение, искреннее общение, доверие и ответственность — основные опоры здоровой семьи.

Не состоящие в браке люди также могут жить счастливо и психически здорово

Результаты исследования не означают, что все люди, живущие в одиночестве или не состоящие в браке, сталкиваются с психическими проблемами. На психическое здоровье человека также влияют друзья, родственники, социальная среда, финансовое положение, физическое здоровье и личный жизненный опыт.

Важно, чтобы человек не отрезал себя от общества, поддерживал связь с надежными людьми, не держал трудности в себе и не боялся обращаться к специалисту в случае необходимости.

Депрессия — это не просто плохое настроение. Если такие признаки, как подавленность, потеря интереса к жизни, изменения сна и аппетита длятся долго, объяснять это только отсутствием брака или пытаться решить проблему через брак — неправильно. В таком случае важна помощь квалифицированного специалиста.

Вывод: человеку нужен не брак, а любовь и доверительные отношения

Самый важный вывод международного исследования заключается в том, что наличие рядом близкого человека, который понимает, поддерживает и не оставляет в трудностях, может быть одним из значимых факторов для психического здоровья.

Однако поспешное вступление в брак только ради того, чтобы не оставаться в одиночестве, также не является правильным решением. Потому что, как счастливая семья может дарить человеку силу и спокойствие, так и нездоровые отношения могут нанести серьезный вред его психике.

В конечном счете, ценность создания семьи не только в том, чтобы жить под одной крышей. В ней должны быть любовь, уважение, доверие и желание беречь друг друга. Одно из самых больших богатств для человека — наличие близкого человека, который остается рядом, слушает и понимает его, даже когда жизнь становится трудной.