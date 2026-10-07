Задержан мужчина, сбывший фальшивые банкноты на 297 млн сумов за 148 млн сумов

В Узбекистане раскрыта крупная незаконная схема, подрывающая финансовую безопасность и экономическую систему. В результате совместной оперативной мероприятия, проведенного сотрудниками управлений Службы государственной безопасности по городу Ташкент и Андижанской области, был задержан гражданин, занимавшийся кустарным изготовлением поддельных денег и их вводом в обращение.

Выяснилось, что подозреваемый пытался выпустить в обращение крупную партию фальшивых банкнот по цене 50 процентов от их реальной стоимости.

Момент задержания: 297 миллионов сумов оценили в 148 миллионов

Согласно деталям операции, оперативное мероприятие было организовано планомерно:

Установление личности: Данное преступление совершил уроженец Андижанской области, проживающий в Асакинском районе, 1987 года рождения. Ранее он был судим за преступление, связанное с мошенничеством, и вновь вернулся к своим противоправным делам;

Задержание с поличным: Подозреваемый был задержан с вещественными доказательствами в момент продажи поддельных банкнот номиналом 100 и 200 тысяч сумов высокого качества имитации на общую сумму 297 миллионов сумов специальному условному покупателю за 148 миллионов сумов реальных денег.

Подпольная мастерская на дому: принтер, специальная бумага и готовящиеся новые партии

При осмотре места жительства подозреваемого оперативными сотрудниками выяснилось, что жилище было превращено в настоящую мастерскую по изготовлению фальшивых денег:

Технические средства: Из дома были изъяты современный компьютерный комплекс, предназначенный для печати и обработки поддельных банкнот, а также специальный принтер марки Epson;

Полуфабрикаты купюр: В ходе обыска были обнаружены двусторонне напечатанные на специальной бумаге формата «А4» полуготовые фальшивые купюры номиналом 50 и 100 тысяч сумов , еще не готовые к обращению;

Режущее оборудование: Профессиональные устройства для резки бумаги, использовавшиеся для точной нарезки банкнот до стандартных размеров, также были процессуально оформлены и изъяты.

Угроза лишения свободы до 15 лет: начаты следственные действия

По данному факту возбуждено дело по самым строгим нормам законодательства: