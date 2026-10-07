Задержан мужчина, сбывший фальшивые банкноты на 297 млн сумов за 148 млн сумов

·54·Общество
Задержан мужчина, сбывший фальшивые банкноты на 297 млн сумов за 148 млн сумов

В Узбекистане раскрыта крупная незаконная схема, подрывающая финансовую безопасность и экономическую систему. В результате совместной оперативной мероприятия, проведенного сотрудниками управлений Службы государственной безопасности по городу Ташкент и Андижанской области, был задержан гражданин, занимавшийся кустарным изготовлением поддельных денег и их вводом в обращение.

Выяснилось, что подозреваемый пытался выпустить в обращение крупную партию фальшивых банкнот по цене 50 процентов от их реальной стоимости.

Момент задержания: 297 миллионов сумов оценили в 148 миллионов

Согласно деталям операции, оперативное мероприятие было организовано планомерно:

  • Установление личности: Данное преступление совершил уроженец Андижанской области, проживающий в Асакинском районе, 1987 года рождения. Ранее он был судим за преступление, связанное с мошенничеством, и вновь вернулся к своим противоправным делам;

  • Задержание с поличным: Подозреваемый был задержан с вещественными доказательствами в момент продажи поддельных банкнот номиналом 100 и 200 тысяч сумов высокого качества имитации на общую сумму 297 миллионов сумов специальному условному покупателю за 148 миллионов сумов реальных денег.

Подпольная мастерская на дому: принтер, специальная бумага и готовящиеся новые партии

При осмотре места жительства подозреваемого оперативными сотрудниками выяснилось, что жилище было превращено в настоящую мастерскую по изготовлению фальшивых денег:

  • Технические средства: Из дома были изъяты современный компьютерный комплекс, предназначенный для печати и обработки поддельных банкнот, а также специальный принтер марки Epson;

  • Полуфабрикаты купюр: В ходе обыска были обнаружены двусторонне напечатанные на специальной бумаге формата «А4» полуготовые фальшивые купюры номиналом 50 и 100 тысяч сумов, еще не готовые к обращению;

  • Режущее оборудование: Профессиональные устройства для резки бумаги, использовавшиеся для точной нарезки банкнот до стандартных размеров, также были процессуально оформлены и изъяты.

Угроза лишения свободы до 15 лет: начаты следственные действия

По данному факту возбуждено дело по самым строгим нормам законодательства:

  • Статья и наказание: В настоящее время Управлением СГБ по городу Ташкент в отношении этого гражданина и его возможных сообщников возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 176 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг в особо крупном размере);

  • Поиск сообщников: Согласно законодательству, лица, признанные виновными по данной статье, могут быть приговорены к лишению свободы сроком от 10 до 15 лет. В настоящее время следственная группа проводит розыскные мероприятия по выявлению возможных преступных связей и участников сети преступника по регионам.

Андижанская областьгород Ташкентсхема фальшивых денегподдельная банкнота
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Намангане выявлены фальшивые деньги на 51,5 млн сумовВ Намангане выявлены фальшивые деньги на 51,5 млн сумов3 октября 12:45Хищение 4,7 млрд сумов на кэшбеке: в Ташкенте раскрыта теневая схемаХищение 4,7 млрд сумов на кэшбеке: в Ташкенте раскрыта теневая схема6 августа 11:0421 тонна антибиотика вызвала подозрения: задержан груз стоимостью 7,3 млрд сумов21 тонна антибиотика вызвала подозрения: задержан груз стоимостью 7,3 млрд сумов4 августа 08:34В Намангане раскрыта торговля крупной суммой фальшивой валютыВ Намангане раскрыта торговля крупной суммой фальшивой валюты20 июня 15:40В Ташкентской области задержаны лица, пытавшиеся сбыть 120 тысяч фальшивых долларовВ Ташкентской области задержаны лица, пытавшиеся сбыть 120 тысяч фальшивых долларов13 июня 15:35В Чусте пресечен сбыт фальшивых долларов, задержаны двоеВ Чусте пресечен сбыт фальшивых долларов, задержаны двое2 мая 21:09
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех