Задержан мужчина, сбывший фальшивые банкноты на 297 млн сумов за 148 млн сумов
В Узбекистане раскрыта крупная незаконная схема, подрывающая финансовую безопасность и экономическую систему. В результате совместной оперативной мероприятия, проведенного сотрудниками управлений Службы государственной безопасности по городу Ташкент и Андижанской области, был задержан гражданин, занимавшийся кустарным изготовлением поддельных денег и их вводом в обращение.
Выяснилось, что подозреваемый пытался выпустить в обращение крупную партию фальшивых банкнот по цене 50 процентов от их реальной стоимости.
Момент задержания: 297 миллионов сумов оценили в 148 миллионов
Согласно деталям операции, оперативное мероприятие было организовано планомерно:
Установление личности: Данное преступление совершил уроженец Андижанской области, проживающий в Асакинском районе, 1987 года рождения. Ранее он был судим за преступление, связанное с мошенничеством, и вновь вернулся к своим противоправным делам;
Задержание с поличным: Подозреваемый был задержан с вещественными доказательствами в момент продажи поддельных банкнот номиналом 100 и 200 тысяч сумов высокого качества имитации на общую сумму 297 миллионов сумов специальному условному покупателю за 148 миллионов сумов реальных денег.
Подпольная мастерская на дому: принтер, специальная бумага и готовящиеся новые партии
При осмотре места жительства подозреваемого оперативными сотрудниками выяснилось, что жилище было превращено в настоящую мастерскую по изготовлению фальшивых денег:
Технические средства: Из дома были изъяты современный компьютерный комплекс, предназначенный для печати и обработки поддельных банкнот, а также специальный принтер марки Epson;
Полуфабрикаты купюр: В ходе обыска были обнаружены двусторонне напечатанные на специальной бумаге формата «А4» полуготовые фальшивые купюры номиналом 50 и 100 тысяч сумов, еще не готовые к обращению;
Режущее оборудование: Профессиональные устройства для резки бумаги, использовавшиеся для точной нарезки банкнот до стандартных размеров, также были процессуально оформлены и изъяты.
Угроза лишения свободы до 15 лет: начаты следственные действия
По данному факту возбуждено дело по самым строгим нормам законодательства:
Статья и наказание: В настоящее время Управлением СГБ по городу Ташкент в отношении этого гражданина и его возможных сообщников возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 176 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг в особо крупном размере);
Поиск сообщников: Согласно законодательству, лица, признанные виновными по данной статье, могут быть приговорены к лишению свободы сроком от 10 до 15 лет. В настоящее время следственная группа проводит розыскные мероприятия по выявлению возможных преступных связей и участников сети преступника по регионам.
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