Цена iPhone 18 Pro Max в Узбекистане заметно снизилась

В Узбекистане цена нового смартфона iPhone 18 Pro Max начала снижаться спустя всего несколько недель после поступления в продажу. Если первоначальная стоимость устройства была довольно высокой для покупателей, то теперь его можно приобрести по сравнительно более доступной цене.

В период старта продаж цена iPhone 18 Pro Max на рынке Узбекистана составляла примерно 2000–2200 долларов. Сейчас же стоимость смартфона упала почти до 1780 долларов. Это означает, что цена значительно снизилась за короткий промежуток времени.

Подобная ситуация часто наблюдается в начальный период продаж новых моделей iPhone. В первые дни, когда спрос высок, устройства предлагают по более высокой цене, а в дальнейшем, по мере формирования рынка, цены могут падать.

Снижение цен коснулось не только Узбекистана. На российском рынке также наблюдается падение стоимости новых моделей iPhone. В частности, цена iPhone 18 Pro с 256 ГБ памяти снизилась примерно на 130 долларов.

Это расширяет возможности для сравнения цен тем, кто планирует покупку нового iPhone.