Цена iPhone 18 Pro Max в Узбекистане заметно снизилась

·43·Технологии
Цена iPhone 18 Pro Max в Узбекистане заметно снизилась

В Узбекистане цена нового смартфона iPhone 18 Pro Max начала снижаться спустя всего несколько недель после поступления в продажу. Если первоначальная стоимость устройства была довольно высокой для покупателей, то теперь его можно приобрести по сравнительно более доступной цене.

В период старта продаж цена iPhone 18 Pro Max на рынке Узбекистана составляла примерно 2000–2200 долларов. Сейчас же стоимость смартфона упала почти до 1780 долларов. Это означает, что цена значительно снизилась за короткий промежуток времени.

Подобная ситуация часто наблюдается в начальный период продаж новых моделей iPhone. В первые дни, когда спрос высок, устройства предлагают по более высокой цене, а в дальнейшем, по мере формирования рынка, цены могут падать.

Снижение цен коснулось не только Узбекистана. На российском рынке также наблюдается падение стоимости новых моделей iPhone. В частности, цена iPhone 18 Pro с 256 ГБ памяти снизилась примерно на 130 долларов.

Это расширяет возможности для сравнения цен тем, кто планирует покупку нового iPhone.

iPhone 18 Pro MaxAppleрынок Узбекистанароссийский рынок
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

iPhone 18 Pro и Pro Max: цены на 5 октябряiPhone 18 Pro и Pro Max: цены на 5 октябряСегодня 10:58Apple предупредила владельцев iPhone 18 Pro Max: смартфон подлежит заменеApple предупредила владельцев iPhone 18 Pro Max: смартфон подлежит заменеВчера 12:53Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 4 октябряЦены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 4 октябряВчера 11:36В некоторых смартфонах iPhone 18 Pro Max возникли проблемы со связьюВ некоторых смартфонах iPhone 18 Pro Max возникли проблемы со связью3 октября 18:272 октября цены на iPhone 18 снова изменились2 октября цены на iPhone 18 снова изменились2 октября 11:11Продажи iPhone 18 Pro и Pro Max на рынке Китая резко вырослиПродажи iPhone 18 Pro и Pro Max на рынке Китая резко выросли1 октября 09:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...