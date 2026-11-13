В Ташкенте задержан мужчина, продавший фальшивые 10 250 долларов за 7 000 настоящих
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- В городе Ташкенте гражданин А.В. был задержан правоохранительными органами при попытке продажи 10 250 фальшивых долларов США за 7 000 настоящих.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 176 Уголовного кодекса.
- В ходе оперативного мероприятия, проведенного Управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре по городу Ташкенту совместно с другими правоохранительными органами, были изъяты вещественные доказательства.
В Ташкенте раскрыто очередное преступление, связанное с валютным оборотом. Лицо, занимавшееся сбытом фальшивых денежных средств, было задержано с поличным в ходе оперативного мероприятия, проведенного правоохранительными органами. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.
Оперативное мероприятие и его детали
В ходе оперативного мероприятия, проведенного Управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре по городу Ташкенту совместно с другими правоохранительными органами, было установлено следующее:
Процесс задержания: Гражданин А.В. был задержан с поличным при попытке продажи 10 250 фальшивых долларов США гражданину Р.З. за 7 000 настоящих долларов США.
Вещественные доказательства: Во время оперативного мероприятия вводимые в оборот фальшивые купюры, а также оговоренные настоящие денежные средства были изъяты в установленном законом порядке.
Основные детали происшествия
Данные и показатели
Место правонарушения
Город Ташкент
Изъятые фальшивые деньги
10 250 долларов США (фальшивые)
Полученные настоящие средства
7 000 долларов США
Правовая оценка
Статья 176 Уголовного кодекса Республики Узбекистан
Законные меры и следственные действия
По данному выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время следственными органами проводятся активные следственные действия с целью установления всех причастных лиц и выяснения дополнительных обстоятельств.
Как вы считаете, какие еще меры следует предпринять для повышения бдительности граждан в целях предотвращения финансового мошенничества и сбыта фальшивых денег? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…