В Ташкенте задержан мужчина, продавший фальшивые 10 250 долларов за 7 000 настоящих

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В Ташкенте задержан мужчина, продавший фальшивые 10 250 долларов за 7 000 настоящих
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  • В городе Ташкенте гражданин А.В. был задержан правоохранительными органами при попытке продажи 10 250 фальшивых долларов США за 7 000 настоящих.
  • По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 176 Уголовного кодекса.
  • В ходе оперативного мероприятия, проведенного Управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре по городу Ташкенту совместно с другими правоохранительными органами, были изъяты вещественные доказательства.

В Ташкенте раскрыто очередное преступление, связанное с валютным оборотом. Лицо, занимавшееся сбытом фальшивых денежных средств, было задержано с поличным в ходе оперативного мероприятия, проведенного правоохранительными органами. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Оперативное мероприятие и его детали

В ходе оперативного мероприятия, проведенного Управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре по городу Ташкенту совместно с другими правоохранительными органами, было установлено следующее:

  • Процесс задержания: Гражданин А.В. был задержан с поличным при попытке продажи 10 250 фальшивых долларов США гражданину Р.З. за 7 000 настоящих долларов США.

  • Вещественные доказательства: Во время оперативного мероприятия вводимые в оборот фальшивые купюры, а также оговоренные настоящие денежные средства были изъяты в установленном законом порядке.

Основные детали происшествия

Данные и показатели

Место правонарушения

Город Ташкент

Изъятые фальшивые деньги

10 250 долларов США (фальшивые)

Полученные настоящие средства

7 000 долларов США

Правовая оценка

Статья 176 Уголовного кодекса Республики Узбекистан

Законные меры и следственные действия

По данному выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время следственными органами проводятся активные следственные действия с целью установления всех причастных лиц и выяснения дополнительных обстоятельств.

Как вы считаете, какие еще меры следует предпринять для повышения бдительности граждан в целях предотвращения финансового мошенничества и сбыта фальшивых денег? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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