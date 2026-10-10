В Андижане задержан мужчина, изготовивший фальшивые деньги на 297 миллионов сумов

В Андижане поймали мужчину, который изготавливал поддельные купюры у себя дома. Он был задержан с вещественными доказательствами при попытке продать фальшивые деньги на общую сумму 297 миллионов сумов за 148 миллионов сумов.

Сообщается, что фальшивые банкноты состояли из купюр номиналом 100 тысяч и 200 тысяч сумов. Мужчина был остановлен сотрудниками Службы государственной безопасности в момент продажи их условному покупателю.

Оперативное мероприятие проводилось сотрудниками управлений СГБ по городу Ташкенту и Андижанской области. Также в ходе мероприятия был проведен осмотр жилого дома подозреваемого.