В Андижане задержан мужчина, изготовивший фальшивые деньги на 297 миллионов сумов

·8·Общество
В Андижане задержан мужчина, изготовивший фальшивые деньги на 297 миллионов сумов

В Андижане поймали мужчину, который изготавливал поддельные купюры у себя дома. Он был задержан с вещественными доказательствами при попытке продать фальшивые деньги на общую сумму 297 миллионов сумов за 148 миллионов сумов.

Сообщается, что фальшивые банкноты состояли из купюр номиналом 100 тысяч и 200 тысяч сумов. Мужчина был остановлен сотрудниками Службы государственной безопасности в момент продажи их условному покупателю.

Оперативное мероприятие проводилось сотрудниками управлений СГБ по городу Ташкенту и Андижанской области. Также в ходе мероприятия был проведен осмотр жилого дома подозреваемого.

АндижанСлужба государственной безопасностифальшивые банкнотыАндижанская область
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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