В Ташкенте автобус 38-го маршрута сбил пешехода

21 июня примерно в 21:00 на улице Шота Руставели в городе Ташкенте произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус марки «Кинг Лонг», следовавший по 38-му маршруту, сбил пешехода 2000 года рождения.

По информации «Тошшахартрансхизмат», пешеход вышел на регулируемый переход на запрещающий, то есть красный, сигнал светофора.

Автобусом управлял водитель с 18-летним стажем работы. После происшествия пострадавший был доставлен в Республиканский научно-практический медицинский центр экстренной медицинской помощи.

Сотрудники ГУВД города Ташкента оформили ДТП на месте происшествия в установленном порядке. Все детали инцидента изучаются.