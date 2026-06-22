В Ташкенте автобус 38-го маршрута сбил пешехода
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21 июня примерно в 21:00 на улице Шота Руставели в городе Ташкенте произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус марки «Кинг Лонг», следовавший по 38-му маршруту, сбил пешехода 2000 года рождения.
По информации «Тошшахартрансхизмат», пешеход вышел на регулируемый переход на запрещающий, то есть красный, сигнал светофора.
Автобусом управлял водитель с 18-летним стажем работы. После происшествия пострадавший был доставлен в Республиканский научно-практический медицинский центр экстренной медицинской помощи.
Сотрудники ГУВД города Ташкента оформили ДТП на месте происшествия в установленном порядке. Все детали инцидента изучаются.
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