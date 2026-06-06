В Ташкенте пешеход погиб под колесами автобуса

В Бектемирском районе города Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электробуса Ютонг, закончившееся гибелью человека. Об этом сообщила пресс-служба АО «Тошшаҳартрансхизмат».

Отмечается, что инцидент произошел 6 июня 2026 года около 13:40 на автовокзале «Куйлюкский фермерский рынок», расположенном в Бектемирском районе. Водитель электробуса Ютонг, следовавшего по маршруту № 45 «Торговый комплекс Фуд Китй — микрорайон Кушбеги», двигался задним ходом и сбил пешехода — А.К., 1991 года рождения.

В результате пешеход А.К. получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте происшествия.

Сообщается, что данное дорожно-транспортное происшествие было оформлено в установленном порядке ответственными сотрудниками следственного отдела ГУВД города Ташкента.