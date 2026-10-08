Попавший в тяжелое положение в Франции узбекистанец возвращен на родину

Гражданин Узбекистана Ш.А., у которого резко ухудшилось здоровье во Франции и который долгое время лечился в больнице, был возвращен в страну. Об этом сообщает информационное агентство «Дунё».

Отмечается, что посольство Узбекистана во Франции совместно с Агентством миграции оказало практическое содействие возвращению соотечественника, оказавшегося в тяжелой ситуации, в Узбекистан.

Ш.А. отправился в Европу для работы водителем грузового автомобиля. Во время пребывания во Франции его здоровье резко ухудшилось, и он был госпитализирован в больницу города Тур. Там он проходил длительное лечение.

В период нахождения гражданина в больнице дипломатическая миссия Узбекистана во Франции поддерживала постоянную связь с ним и медицинским учреждением, оказывая необходимую помощь.

После улучшения здоровья Ш.А. был благополучно доставлен в Узбекистан. Теперь он продолжит восстановление здоровья и дальнейшее лечение в кругу семьи.

В посольстве сообщили, что продолжают работу по оказанию консульско-правовой помощи гражданам Узбекистана, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом.