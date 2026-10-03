Получивший тяжелую травму в России узбекистанец вернулся на родину

Гражданин Узбекистана Д.У., получивший тяжелую травму во время трудовой деятельности в российском городе Ростов-на-Дону, был возвращен на родину. Об этом сообщает информационное агентство «Дунё».

Сообщается, что гражданин, получивший различные телесные повреждения в результате несчастного случая, был госпитализирован в одно из местных медицинских учреждений, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Благодаря сотрудничеству Генерального консульства Узбекистана и представительства Агентства миграции были приняты меры по возвращению гражданина на родину. Согласно рекомендациям врачей, было принято решение о его медицинской эвакуации.

Для этого из Узбекистана в Россию были направлены два медицинских специалиста. Они контролировали состояние здоровья гражданина во время полета.

После завершения организационных мероприятий Д.У. в сопровождении врачей был возвращен в Узбекистан авиарейсом по маршруту Минеральные Воды — Ташкент.