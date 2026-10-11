потерявший сознание в аэропорту Стамбула 19-летний узбекистанец возвращен на Родину

В Турции ухудшилось здоровье 19-летнего гражданина Узбекистана, потерявшего сознание в аэропорту Стамбула по прибытии для возвращения в Узбекистан. После прохождения лечения он был возвращен на Родину. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Узбекистана в Стамбуле.

Как отмечается, 19-летний А.С., отправившийся на заработки в Турцию, не смог продолжить трудовую деятельность из-за проблем со здоровьем. В связи с этим он решил вернуться в Узбекистан и купил авиабилет. Однако по прибытии в аэропорт Стамбула его состояние резко ухудшилось, и он потерял сознание.

Парень был экстренно доставлен в городскую больницу Çam ve Sakura, расположенную в районе Башакшехир города Стамбула. Там ему была оказана необходимая медицинская помощь. Часть расходов, связанных с лечением, была покрыта при поддержке соотечественников-благотворителей, проживающих в Турции.

Генеральное консульство и Агентство миграции взяли ситуацию под контроль и приняли необходимые меры для организации возвращения парня в Узбекистан. При сотрудничестве профильных организаций 19-летний гражданин был возвращен на Родину.

Генеральное консульство выразило благодарность всем соотечественникам-благотворителям, оказавшим помощь соотечественнику, попавшему в эту трудную ситуацию.