Мошенники, обещавшие трудоустройство в Корее, попались в ловушку

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре совместно со службой комплаенс-контроля Агентства по внешней трудовой миграции провели масштабную операцию. В ходе оперативных мероприятий была пресечена деятельность группы лиц, которые обманным путем обещали гражданам трудоустройство в Южной Корее и присваивали их денежные средства. Подобные случаи, зафиксированные в различных регионах республики, к сожалению, привели к тому, что многие наши соотечественники стали жертвами обмана.

Ниже вы можете ознакомиться с подробностями случаев мошенничества, выявленных в разрезе областей нашей страны.

Хроника незаконных действий, выявленных в регионах

Кашкадарьинская область

В регионе пресечена деятельность сразу трех крупных мошеннических сетей:

В Касанском районе: Гражданин С.Б., руководитель ООО «I.A.», вошел в доверие к 48 доверчивым гражданам. Он потребовал в общей сложности 384 000 долларов США за отправку их в Южную Корею через своих знакомых на высоких должностях. Путем обмана он получил 28 800 долларов из оговоренной суммы. В результате принятых мер возврат 5 миллионов сумов из этих средств был оформлен в процессуальном порядке.

В городе Карши: Гражданин С.Б. под предлогом трудоустройства за рубежом выманил у двух местных жителей — М.П. и Дж.Ш. — 21,5 миллиона сумов и 600 долларов США.

В Китабском районе: Лица по имени Н.Р. и Р.К., вступив в сговор, потребовали 12 000 долларов за отправку гражданина Ё.О. в Корею. Они были задержаны при получении 6 600 долларов, потерпевшему вернули 2 миллиона сумов.

Сурхандарьинская область

Гражданин С.А., проживающий в Шерабадском районе, также искал легкий путь заработка. Он пообещал двум гражданам трудоустройство в Южной Корее, заявив о наличии влиятельных знакомых в Агентстве по миграции, и мошенническим путем присвоил 24 000 долларов США.

Навоийская область

В этой области гражданин Б.Н. злоупотребил доверием трех граждан. Установлено, что он мошенническим путем получил от них в общей сложности 22 200 долларов США под предлогом отправки в Корею.

Ферганская область

В Ферганской долине также были раскрыты два крупных случая:

В Ферганском районе: Ранее судимый М.А. и его сообщник Ш.Т. вошли в доверие к трем гражданам, пообещав отправить их за границу через свои связи в Агентстве по миграции. Из оговоренной суммы в 33 000 долларов они мошенническим путем получили 22 000 долларов США. В ходе оперативного мероприятия 1 200 долларов из этих средств были возвращены.

В городе Фергане: Гражданин М.Ф. убедил двух лиц отправить их в Корею через агентство за 20 000 долларов США и получил из них 6 000 долларов. Обеспечен возврат 200 долларов потерпевшим.

Бухарская область

В ходе доследственной проверки, проведенной в Джандарском районе, выяснилось, что гражданин К.К. незаконно присвоил 19 000 долларов США, пообещав трем гражданам трудоустройство в Южной Корее. 2 миллиона сумов из этих средств были возвращены владельцу в процессуальном порядке.

Наманганская область

В Чартакском районе: Лицо по имени Х.Ш. мошенническим путем получил 19 000 долларов США от граждан М.Д. и А.Д. под предлогом отправки их в Корею через знакомых в агентстве и успешной сдачи необходимых экзаменов.

В Учкурганском районе: Гражданин Б.К. вошел в доверие к Н.М. и под предлогом трудоустройства за рубежом мошенническим путем получил 9 000 долларов США.