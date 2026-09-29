Суточное число пассажиров в Ташкентском метро превысило 1,2 млн

Ташкентский метрополитен 28 сентября обслужил 1 200 124 пассажира за сутки. Этот показатель означает, что впервые в истории метро за один день было перевезено более 1,2 миллиона пассажиров. Об этом сообщила администрация АО «Тошкент metropoliteni».

В связи с этим достижением руководство метро провело специальное мероприятие по определению 1 200 000-го пассажира. Коллектив метрополитена вручил памятный подарок юбилейному пассажиру.

Ему также была передана специальная транспортная карта для оплаты проезда. С помощью этой карты ее владелец сможет в течение одного года бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Как отметила администрация метрополитена, обслуживание более 1,2 миллиона пассажиров в сутки свидетельствует о растущем спросе жителей и гостей столицы на услуги метро.