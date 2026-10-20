В Ташкенте из-за одного воздушного шара без света остались четыре района

Вечером 19 октября в четырех районах Ташкента наблюдались перебои в электроснабжении. По данным Министерства энергетики, причиной стало падение прилетевшего по воздуху воздушного шара на открытое распределительное устройство тепловой электростанции «Акса Ташкент», расположенной в Кибрайском районе. Инцидент произошел в 19:05. После попадания шара на устройство сработала защитная система станции. В результате мощность электростанции снизилась с 460 мегаватт до 185 мегаватт. Это привело к временному отключению электроэнергии в некоторых частях столицы.

Отключения затронули отдельные территории Юнусабадского, Алмазарского, Мирзо-Улугбекского и Шайхантахурского районов. Специалисты приняли оперативные меры по восстановлению электроснабжения.

Сообщается, что после принятия необходимых мер специалистами подача электроэнергии была полностью восстановлена в течение 33 минут.

Этот инцидент в очередной раз показал, что даже обычный воздушный шар может повлиять на работу энергетической инфраструктуры.