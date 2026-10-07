Из-за удара ребенка током в детсаду к ответственности могут привлечь должностных лиц

В государственной дошкольной образовательной организации №66 города Ферганы после того, как ребенка ударило электрическим током высокого напряжения, ожидается правовая оценка действий ряда должностных лиц.

Инцидент произошел в феврале 2026 года. В рамках уголовного дела суд признал воспитателя, делопроизводителя предприятия «Фахр» и электромонтера предприятия электроснабжения виновными в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей. Им назначены соответствующие наказания. Также было постановлено взыскать с законного представителя пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 45 млн сумов.

Отец ребенка остался недоволен судебным приговором и подал апелляционную жалобу. Он заявил, что другие ответственные лица, которых он считает причастными к инциденту, также должны быть привлечены к ответственности.

Апелляционная инстанция направила соответствующие материалы в прокуратуру для дачи правовой оценки действиям заведующей детским садом, руководителя предприятия «Фахр» и должностных лиц предприятия электроснабжения.

Теперь будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этих лиц. В настоящее время отец ребенка также подал жалобу в порядке надзора.