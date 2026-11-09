Изменит ли это мировой порядок: о чем Трамп хочет договориться с Путиным и Си Цзиньпином?
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- Президент США Дональд Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках визита в Китай.
- Основной повесткой этого саммита, который ожидается в Пекине, является вопрос глобального ядерного разоружения.
- Данный диалог может стать важной платформой для обсуждения международной безопасности, геополитической напряженности и экономических отношений.
Президент США Дональд Трамп выступил с важным заявлением, вызвавшим большой резонанс на мировой геополитической арене. Глава Белого дома объявил, что в рамках предстоящего визита в Китай планирует провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
В своем выступлении, транслировавшемся в прямом эфире через официальный ЁуТубе-канал Белого дома, Трамп также раскрыл основную повестку дня этой потенциальной встречи, на которой соберутся лидеры трех самых могущественных государств планеты.
Заявление Трампа и основные детали
Речь главы Белого дома в период усиления международной напряженности и гонки ядерных вооружений была сосредоточена на следующих важных аспектах:
План встречи «тройки»: В своем выступлении Трамп твердо выразил желание провести трехсторонний диалог: «Я думаю, что проведу встречу с Си и Путиным»;
Главная тема — денуклеаризация: Президент США подчеркнул, что вопрос глобального ядерного разоружения (денуклеаризации) будет приоритетным в повестке дня саммита: «Мы подробно обсудим многие вопросы, включая тему денуклеаризации»;
Локация — площадка в Китае: Ожидание того, что встреча пройдет именно в Пекине, свидетельствует о смещении центра дипломатического равновесия в Азиатский регион.
Глобальное значение: почему эта встреча важна?
Сбор лидеров США, России и Китая за одним столом может стать крупнейшим дипломатическим событием последних лет:
Фактор
Значение и ожидаемый эффект
Ядерная безопасность
В то время как договоры о контроле над стратегическими вооружениями приостановлены, соглашение «большой тройки» может стать важной гарантией.
Геополитическая напряженность
Возможность смягчения конфликта вокруг Украины, тайваньского вопроса и напряженности на Ближнем Востоке.
Экономические отношения
Прямая платформа для обсуждения торговых тарифов, санкций и санкционного давления между США, Китаем и Россией.
Реакция международного сообщества и Кремля
Хотя Пекин и Москва пока не объявили официального подтверждения точных дат и формата этой встречи, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что потенциальная встреча лидеров России, Китая и США будет находиться в центре внимания всего мира.
Если стороны официально согласятся на этот формат, ожидается, что саммит в Китае станет самой решающей площадкой для геополитических переговоров в ближайшие годы.
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