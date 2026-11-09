Изменит ли это мировой порядок: о чем Трамп хочет договориться с Путиным и Си Цзиньпином?

Президент США Дональд Трамп выступил с важным заявлением, вызвавшим большой резонанс на мировой геополитической арене. Глава Белого дома объявил, что в рамках предстоящего визита в Китай планирует провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

В своем выступлении, транслировавшемся в прямом эфире через официальный ЁуТубе-канал Белого дома, Трамп также раскрыл основную повестку дня этой потенциальной встречи, на которой соберутся лидеры трех самых могущественных государств планеты.

Заявление Трампа и основные детали

Речь главы Белого дома в период усиления международной напряженности и гонки ядерных вооружений была сосредоточена на следующих важных аспектах:

План встречи «тройки»: В своем выступлении Трамп твердо выразил желание провести трехсторонний диалог: «Я думаю, что проведу встречу с Си и Путиным»;

Главная тема — денуклеаризация: Президент США подчеркнул, что вопрос глобального ядерного разоружения (денуклеаризации) будет приоритетным в повестке дня саммита: «Мы подробно обсудим многие вопросы, включая тему денуклеаризации»;

Локация — площадка в Китае: Ожидание того, что встреча пройдет именно в Пекине, свидетельствует о смещении центра дипломатического равновесия в Азиатский регион.

Глобальное значение: почему эта встреча важна?

Сбор лидеров США, России и Китая за одним столом может стать крупнейшим дипломатическим событием последних лет:

Фактор Значение и ожидаемый эффект Ядерная безопасность В то время как договоры о контроле над стратегическими вооружениями приостановлены, соглашение «большой тройки» может стать важной гарантией. Геополитическая напряженность Возможность смягчения конфликта вокруг Украины, тайваньского вопроса и напряженности на Ближнем Востоке. Экономические отношения Прямая платформа для обсуждения торговых тарифов, санкций и санкционного давления между США, Китаем и Россией.

Реакция международного сообщества и Кремля

Хотя Пекин и Москва пока не объявили официального подтверждения точных дат и формата этой встречи, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что потенциальная встреча лидеров России, Китая и США будет находиться в центре внимания всего мира.

Если стороны официально согласятся на этот формат, ожидается, что саммит в Китае станет самой решающей площадкой для геополитических переговоров в ближайшие годы.