15-летняя Асаль Максумова удивила всех, покорив самую высокую вершину Африки (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором 15-летняя Асаль Максумова обращается к Президенту Узбекистана с вершины горы Килиманджаро в Африке. Юная путешественница сообщила, что посвятила свое восхождение на высоту 5895 метров 35-летию независимости Республики Узбекистан.

В своем видеообращении Асаль Максумова рассказала, что в данный момент находится в Танзании, на вершине Килиманджаро — самой высокой точке Африканского континента. Она подчеркнула, что благодаря этому результату стала самым молодым представителем Узбекистана, покорившим Килиманджаро.

В ходе своего обращения юная путешественница пожелала Президенту Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов в деятельности, а нашему народу и стране — процветания.

Она также выразила благодарность за возможности, создаваемые в Узбекистане для развития молодежи и достижения ею своих целей. Асаль выразила надежду, что ее достижение вдохновит сверстников стремиться к новым высотам и ставить перед собой большие цели.

Обращение 15-летней девушки с горной вершины привлекло внимание пользователей социальных сетей.