Шавкат Мирзиёев объявил о масштабных льготах для медицинских работников
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- Президент Шавкат Мирзиёвов объявил о пакете новых льгот, направленных на материальную и социальную поддержку медицинских и фармацевтических работников.
- В частности, для врачей вводится ежегодная праздничная выплата.
- Также установлены ежемесячные надбавки для медсестрам с высшим образованием в размере от 1,5 до 2,5 миллиона сумов.
- Для сотрудников медицинских учреждений, успешно прошедших национальную аккредитацию, вводится дополнительная выплата в размере 10 процентов.
Президент Шавкат Мирзиёев поздравил медицинских и фармацевтических работников Узбекистана с профессиональным праздником, подчеркнув, что материальная и моральная поддержка представителей сферы останется одним из приоритетных направлений государственной политики.
В своем поздравлении глава государства озвучил пакет новых масштабных решений и льгот, направленных на улучшение условий труда врачей, повышение их заработной платы и усиление социальной защиты.
Ежемесячные надбавки и специальные выплаты медсестрам
Введен ряд новых механизмов финансового стимулирования в зависимости от квалификации и труда медицинских работников:
Праздничная выплата: Сотрудникам государственных медицинских учреждений в связи с профессиональным праздником ежегодно будет выплачиваться единовременное материальное поощрение в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ);
Надбавки медсестрам с высшим образованием: Впервые в сфере медсестрам, окончившим бакалавриат, будет выплачиваться ежемесячная надбавка в размере 1,5 миллиона сумов, а высококвалифицированным медсестрам со степенью магистра — 2,5 миллиона сумов;
Бонус за аккредитацию: Для сотрудников государственных больниц и поликлиник, успешно прошедших национальную аккредитацию, установлена постоянная ежемесячная надбавка в размере 10 процентов от должностного оклада.
Ипотека и оплата контракта: Пакет социальной поддержки
Вступили в силу беспрецедентные меры по обеспечению семей врачей жильем и образованием:
Покрытие 25 процентов ипотеки: Ежегодно государство будет оплачивать 25 процентов первоначального взноса по ипотеке для 500 опытных медицинских работников, активно трудящихся в сфере;
Оплата контракта детей: 30 процентов суммы контракта на обучение в вузах детей врачей и медицинских работников со стажем работы не менее 15 лет будут покрываться из бюджета (в пределах установленного лимита);
Бесплатные высокотехнологичные процедуры: Сотрудникам с соответствующим стажем будут выделяться бесплатные льготные путевки в санатории и предоставляться высокотехнологичные медицинские услуги за счет государства.
Бюджет в 49 триллионов сумов и полная цифровизация
Глава государства также озвучил показатели по модернизации инфраструктуры системы здравоохранения:
Семикратный рост: За последние годы ежегодные средства, выделяемые на медицину, выросли в 7 раз, достигнув в 2026 году рекордных 49 триллионов сумов;
Электронные карты 38 миллионов человек: Через систему DMED сформирована единая электронная медицинская карта для более чем 38 миллионов жителей республики;
Страхование и международный реестр: До конца года механизмы государственного медицинского страхования будут полностью внедрены во всех регионах, а с 2027 года будет запущена система единого государственного учета медицинских и фармацевтических работников в соответствии с международными стандартами.
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