4 часа слежки и сбежавшая жертва: подробности похищения человека в Ташкенте
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- В Ташкенте были задержаны два рецидивиста, занимавшиеся похищением людей и причинением им телесных повреждений по заказу.
- Преступление было раскрыто после того, как одна из жертв сбежала из машины и обратилась в Министерство внутренних дел.
- В ходе расследования выяснилось, что задержанным 23 и 28 лет, они четыре часа выслеживали вторую жертву и получали через Telegram инструкции по использованию электрошокера.
В Ташкенте была разоблачена преступная группа, занимавшаяся похищением граждан и нанесением им телесных повреждений по заказу. По данным Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных Департаментом оперативного розыска, двое опасных рецидивистов были задержаны с поличным.
Раскрытие этого тяжкого преступления началось после того, как одна из жертв смогла вырваться из машины и незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
«Топор, электрошокер и заказ»: как был найден след преступления?
Согласно официальной информации МВД, цепочка событий развивалась следующим образом:
Побег жертвы: Гражданин, которого неизвестные насильно затащили в автомобиль, оказал активное сопротивление, сумел выпрыгнуть из движущейся машины и сразу же обратился в МВД;
Подозреваемые и находка в багажнике: Задержанными оказались 23-летний и 28-летний уроженцы Ташкента, ранее судимые по статье 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (кража). При осмотре их транспортного средства в багажнике был обнаружен топор, предназначенный для преступных целей, который был изъят в качестве вещественного доказательства;
Приказы через Telegram: При проверке телефонов задержанных была обнаружена секретная переписка с заказчиком. В ней содержалось поручение доставить первого гражданина к заказчику любыми способами.
Вторую жертву караулили 4 часа: «Ударь электрошокером в шею!»
Выяснилось, что группа не собиралась ограничиваться одним человеком. В переписке содержались жестокие инструкции по похищению следующего гражданина:
План с использованием шокера: В сообщениях заказчик требовал, чтобы в случае сопротивления второго гражданина, его ударили электрошокером в шею, лишили сознания и доставили на место назначения любым путем;
Оправдания на допросе: В видеоролике, опубликованном МВД, один из подозреваемых пытался оправдаться, назвав слова о шокере «просто шуткой». Однако данные видеонаблюдения и следственные доказательства показали, что они целых четыре часа поджидали вторую жертву у входа в его офис;
Командировка спасла жизнь: Поскольку в тот день гражданин уехал в командировку, преступники были вынуждены отложить план на следующий день, но вскоре были задержаны.
Официальное расследование и важное предупреждение гражданам
В настоящее время по данному факту принимаются строгие процессуальные меры:
Дело по тяжкой статье: В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 137 Уголовного кодекса (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений или иных низменных побуждений);
Обращение МВД: Министерство внутренних дел призвало всех граждан незамедлительно обращаться в правоохранительные органы при столкновении с фактами вымогательства, насилия, угроз или принуждения к выполнению каких-либо действий. Конфиденциальность личности обратившихся граждан гарантируется.
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