Последствия сильного ветра в Карши: сорванная крыша рухнула на автомобиль, на дорогах чрезвычайная ситуация

·0·Общество
Последствия сильного ветра в Карши: сорванная крыша рухнула на автомобиль, на дорогах чрезвычайная ситуация

9 ноября 2026 года в административном центре Кашкадарьинской области — городе Карши — резкое изменение погодных условий и шквалистый ветер привели к ряду неприятных инцидентов.

Сильный ветер, набравший скорость, и последовавшие за ним осадки нанесли ущерб городской инфраструктуре, нарушили движение транспорта и создали опасные ситуации на улицах.

Сорвало крышу здания, которая придавила автомобиль

На одной из улиц, прилегающих к центру города, многоэтажное здание не выдержало напора ветра, в результате чего крупная деревянная конструкция крыши с жестяным покрытием целиком рухнула вниз:

  • Разрушение конструкции: Сила ветра сломала крепления и отбросила огромную кровлю на проезжую часть и тротуар;

  • Ущерб автомобилю: Упавшие тяжелые фрагменты крыши накрыли припаркованный рядом легковой автомобиль черного цвета, нанеся транспортному средству серьезные технические повреждения;

  • Ограничение движения: Из-за того, что вся проезжая часть оказалась перекрыта обломками дерева и жести, на улице образовалась большая пробка, и водителям пришлось искать пути объезда.

Скользкие дороги из-за дождя и перевернувшийся автомобиль

Осадки, начавшиеся вслед за ветром, еще больше повысили опасность на дорогах:

  • Скользкое покрытие: Намокание асфальта и порывы ветра затруднили видимость и управление для водителей;

  • ДТП: На одной из городских улиц легковой автомобиль, двигавшийся в потоке, потерял управление из-за скользкой дороги и перевернулся на обочине.

Подробности событий в Карши 9 ноября

Тип происшествия

Место / Ситуация

Последствия

Срыв кровли

Одно из городских зданий

Огромная деревянная и жестяная конструкция упала на дорогу

Повреждение автотранспорта

Территория у обочины

Припаркованная легковая машина оказалась под крышей и была раздавлена

Дорожно-транспортное происшествие

Городская проезжая часть

Машина, двигавшаяся по скользкой дороге, перевернулась

Транспортный поток

Основные направления

Движение по дороге было временно перекрыто, возник затор

Предупреждение ответственных лиц и требования безопасности

На данный момент официальные органы не предоставили дополнительной информации о пострадавших или общем размере причиненного материального ущерба.

Службы по чрезвычайным ситуациям и сотрудники безопасности дорожного движения призывают граждан, особенно водителей и пешеходов, проявлять бдительность в сложных погодных условиях, не оставлять автомобили под многоэтажными зданиями, деревьями или рекламными щитами, а также соблюдать дистанцию при движении по скользким дорогам.

КаршиКашкадарьяЧрезвычайные ситуацииСтихийное бедствие
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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